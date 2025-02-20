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    桃園人妻負氣離家失聯 中警鎖基地台地毯式查訪旅店尋獲

    警方地毯式查訪終於在某商旅尋獲陳女。（圖由警方提供）

    警方地毯式查訪終於在某商旅尋獲陳女。（圖由警方提供）

    2025/02/20 10:55

    〔記者許國楨／台中報導〕桃園市陳姓女子18日與丈夫因故爭執負氣離家失聯，因需定期洗腎丈夫心急向當地警所報案求助，透過手機定位發現人可能在台中緊急通報，警方鎖定基地台方圓位置展開地毯式查訪，深夜終於在北區1間商旅尋獲，讓這場驚魂夜劃下平安句點。

    桃園市黃姓男子當晚心急如焚的向當地警所報案，表示42歲陳姓妻子突然失聯，手機無法聯繫，因對方長期患有糖尿病與腎臟病，需定期洗腎，擔憂她的安全，桃園員警獲報後，立即啟動緊急協尋機制，透過手機定位發現其可能位於台中市，隨即通報第二分局協助搜索。

    二分局文正派出所副所長林友智及員警賴禹橙、余珮毓獲報後，立即展開行動，針對手機定位基地台方圓範圍內進行地毯式搜索，並同步至周邊旅宿業者查訪，經過縝密調查，最終在中清路上某商旅找到剛投宿的陳女，陳女因當晚與丈夫口角爭執，對方一氣之下提及離婚，使她情緒低落，決定獨自南下台中找朋友抒發心情。

    由於時間已晚，她選擇投宿旅館一晚，計畫隔天返家，然而，由於手機訊號不佳，未能即時向家人報平安，導致丈夫憂心如焚報警求助，所幸警方即時尋獲，並協助她與丈夫通話報平安，讓這場驚魂夜順利落幕，員警同時提醒陳女，若有情緒困擾，可隨時向親友尋求支持，避免獨自遠行增加安全風險。

    第二分局長鍾承志呼籲，家庭或人際間難免有摩擦，應以理性溝通解決問題，若發現親友情緒低落或行為異常，應適時關心並提供協助，以免發生憾事，此外，若自身情緒低落無法排解，可撥打1995安心專線，尋求專業心理諮詢，讓關懷與溫暖化解危機。

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