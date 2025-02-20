穩賺不賠？女遭假投資詐騙險噴15萬

40歲女子遭假投資詐騙，員警透過「打詐儀表板」讓她了解類似案例，女子才發現遭詐騙。 （警方提供）

2025/02/20 10:43

〔記者湯世名／彰化報導〕穩賺不賠？彰化市1名40歲女子遭假投資詐騙，深信有致富機會，到某銀行辦理約定轉帳，要將15萬元匯入其他帳戶以投資虛擬貨幣，銀行行員察覺有異向警方通報，員警現場透過「打詐儀表板」，讓她了解其他類似案例，女子才發現遭假投資詐騙，直呼「血汗錢差點被騙光」。

彰化警分局今天（20日）指出，日前發生的這起詐騙案件，在交易過程中，銀行行員察覺異狀，發現女子對投資標的與獲利模式的說明含糊不清，且資金流向不明，懷疑她遭遇「假投資」詐騙，立即啟動防詐機制並通報警方。

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彰化警分局民族路派出所副所長邱基祥、警員楊家誠接獲通報後，火速趕赴現場，與行員一同向女子說明詐騙集團的慣用手法，並現場秀出「打詐儀表板」指出，假投資常見4大特徵，分別是標榜高報酬、保證穩賺不賠、要求私下交易、偽裝合法投資平台。

女子在警方詳細解釋後，終於意識到自己險些墜入詐騙陷阱，當場取消轉帳，成功保住15萬元積蓄。她感謝銀行行員與警方的即時協助，直呼「幸好有提醒，不然血汗錢就拿不回來了！」

彰化縣警局的打詐儀表板，每個月都會根據現況做變動。（記者湯世名攝）

彰化縣警局的打詐儀表板。（記者湯世名攝）

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