全國電動車逼近10萬輛 新北消防局模擬「無電搶救」比照實況

新北市消防局今天上午舉辦逼真電動車行波及民宅搶救驗練，場景逼真。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/20 09:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天一早舉辦電動車搶救演練，情境模擬消防員獲報撲滅電動車行凌晨火災時上方住宅傳出人員受困，消防人員到場先人命搜救，隨後進行「無電搶救」圍起臨時消防池試圖浸泡車體、搭配防火毯緩和電動車火災，也讓消防員了解搶救高電壓電動車時的危險性，避免發生救災感電意外，場面逼真。

據交通部統計，截至2024年底，台灣純電動車掛牌數接近十萬台，新北市消防局強化

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、降低火場傷亡，提升救災人員安全管理、救災效率，第一大隊今早在市區演練電動車搶救及強化火場安全管理演練，情境模擬位於1樓的電動車行內電動車失火，火勢波及車行樓上為出租套房，傳出人員受困等情境。

消防員著裝同步進入火場及對樓上住戶人命搜救，第一時間回覆現場狀況給指揮官，首先撲滅電動車火點，由於電動車火災需大量水源浸泡電池，降低化學反應，消防員操作包圍車體，架設臨時消防池，試圖浸泡車體，因現場水源缺乏，加上化學反應降低，改以滅火毯阻絕氧氣；搜救小組也疏散、救出受困住戶。

消防局表示，演練除實作，勤教時也介紹搶救電動車事故所需器材、練習操作，讓消防員熟悉各項安管回報，讓管制員實際掌握搶救狀況、人員位置及所需支援，最有效率、最安全救援，避免民眾或消防員傷害，達到落實火場安全管理機制功能。

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