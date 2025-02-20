聽信股票投資詐術，新竹男遭詐1700萬，法官將落網二人判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/20 08:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣莊姓男子聽信詐騙集團投資股票騙術，從去年5月起陸續被騙達1702萬元，事後想拿回本金，詐團又向他開口要200萬元「稅務費」，才知被騙，朱男交款時現身的詐團成員楊喬賓、王勝驄被新竹地院依詐欺罪判刑。

法官調查，楊喬賓、王勝驄去年9月加入詐騙集團，楊喬賓擔任車手，王勝驄則擔任監控手。於楊喬賓、王勝驄加入詐騙集團以前，集團機房成員於去年5月30日起，即曾LINE數次向莊男佯稱，下載指定軟體按指示儲值並投資股票，即可獲利，莊男並因此陸續投入1702萬元。

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詐騙集團機房成員去年9月13日再向莊男佯稱，如欲提領先前投資之獲利，必須另外給稅務費用，莊男察覺有異而報警，並配合警員調查，假意應允。

去年9月30日下午3點莊男在新竹縣收款地點，佯裝有意交付200萬元現金；與此同時，王勝驄則依詐騙集團上游成員指示，先到收款地點勘查確認周邊環境，楊喬賓則配戴詐團所偽造投資有限公司工作證，前往收款地點收取200萬元款項，並準備於收取後轉交詐團收水成員，而使詐騙集團得以此行為分擔方式，取得200萬元且製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得並掩飾其來源。

楊喬賓取款之際，王勝驄在旁隨時監看楊喬賓動向，楊喬賓並另交付詐騙集團偽造之「投資現金儲匯收據」給莊男收執，楊喬賓取款時當場被埋伏警察查獲而未遂，王勝驄於法官訊問程序時表示，加入本案詐騙集團總共獲得約13萬元報酬，詐團按日匯錢給他，每天大概1萬元左右。

楊喬賓則供稱每收款一次可以拿到2千元報酬，累計約3萬元。

法官審酌被告均非無工作能力，其中被告王勝驄年紀甚輕，卻均不思腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，反而為求賺取快錢，加入詐騙集團，分別擔任車手或監控手工作，考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產法益，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件之各項後續成本。

在此背景下，即便被告楊喬賓僅從事詐騙集團最下游、勞力性質的車手工作，且最終犯行僅屬未遂，亦不宜輕縱；至於被告王勝驄擔任監控手工作，從其工作內容、工作性質、工作風險程度與報酬觀之，已非詐騙集團下游成員，其多少具有幹部性質，僥倖及惡質心態更甚一般車手，因此更不應從輕量刑或給予易刑之機會，否則其自私心態無從充分處罰，集團詐欺案件亦難有遏止的一天。

最後法官將楊喬賓依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年1月，王勝驄1年4月。

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