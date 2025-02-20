男子毒駕搜出毒品卻判無罪 理由曝光

蔡男涉嫌毒駕，被檢方提起公訴，橋頭地院認定罪證不足，判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/02/20 07:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓男子涉嫌毒駕，被警方攔查後，依涉嫌公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴，地院認為他確有吸食安非他命，但行為在修法前，也無不能駕駛情形，警方又未測試，判決無罪。

警方調查，113年3月7日下午4點多，被告蔡男開車行經楠梓區，因車速過快，被警方攔查時，即主動交出放置在其左側口袋內2盒煙盒，員警查驗後，其中1盒有甲基安非他命吸食器，徵得其同意驗尿，有安非他命（濃度為4220ng/mL）、甲基安非他命（濃度為41320ng/mL）陽性反應。

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楠梓分局辦案人員製作筆錄後，依涉嫌公共危險罪，移送橋頭地檢署，承辦檢察官指蔡男尿液所含毒品，達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪嫌，依法提起公訴。

承辦法官調查，行政院公告毒品濃度超值，是在113年3月29日，而他的行為則在之前，應依前法論處，即是否有毒駕情形，仍應視際狀況來認定。

又查，蔡男被警攔查前，除行車速度過快外，未發現有其他不能安全駕駛之情事，及接受盤查時，身體及精神狀態正常，未經發現有疑似吸食毒品後行為態樣，加上員警未實施毒駕測試等，因此認定罪證不足。

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