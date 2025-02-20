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    藏槍13把、子彈561發 竹北擁槍男被判10年、罰金100萬

    竹北甯男在3部車上藏槍13把、子彈561發。（記者蔡彰盛翻攝）

    竹北甯男在3部車上藏槍13把、子彈561發。（記者蔡彰盛翻攝）

    2025/02/20 06:50

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有槍砲、恐嚇等前科的新竹縣男子甯柏翔，7年前從友人處獲取大批槍彈，分別藏放在3輛小客車上以躲避警方查緝，新竹市刑大在他車上搜出具殺傷力槍枝13支、子彈高達561顆，新竹地院依非法持有具殺傷力之槍枝罪判處有期徒刑10年，併科罰金100萬元。

    法官調查，甯柏翔於106年間自友人處取得GLOCK手槍2支、SMITH＆WESSON手槍1支、MP5 衝鋒槍1支、霰彈槍3支、K2步槍1支、PUMP SHOTGUN霰彈槍1支、FDR15步槍1支、M4卡賓槍1支、9MM手槍2支、各式子彈共561顆以及武士刀2支。

    事後甯男將槍枝、子彈、武士刀分別藏放在停放於新竹縣竹北市3部車上。案經去年5月7日新竹市刑大前往搜索時查獲。

    法官審酌甯男漠視法律禁令，非法持有槍、彈與管制刀械，對於社會治安確有相當程度實害，而槍彈、刀械性質上屬於高度危險物品，極易對他人生命、身體造成傷害，考量其持有槍彈時間長達7年，具殺傷力槍枝13支、子彈高達561顆、管制刀械2支，其長期持有大量違禁物品，分別藏放於不同車輛中以躲避查緝，其犯罪行為、情狀足認其惡性非輕，而其所持有具殺傷力之槍枝種類繁多，有各式手槍、衝鋒槍、霰彈槍、步槍、卡賓槍等各類槍枝，且其所持有之子彈除數量達561顆，亦有各式子彈可裝載於查扣之槍枝內，稍有不慎，恐對社會危害造成鉅大危害。

    且甯男前有妨害秩序、槍砲、恐嚇取財、偽造文書等案件，足認其素行不佳，最後依非法持有具殺傷力之槍枝罪判處有期徒刑10年，併科罰金100萬元。

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