恐怖！38歲逆子向老父討錢不成 竟3次縱火燒家

彰化縣二林鎮香田里一座三合院，1個月內傳出3次火警，三合院的正殿、右護龍幾乎付之一炬。（民眾提供）

2025/02/19 22:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮香田里一座三合院，1個月內傳出3次火警，幸好火勢均迅速撲滅，未造成人員傷亡，但經查起火原因，竟是38歲陳姓住戶向父親討錢不成起口角，遂而3次縱火洩恨，幾乎把家燒光光。警方據報後於將陳男逮捕，今（20日）案經彰化地檢署審理，檢方認為陳男涉故意放火罪嫌，建請羈押禁見，並獲法院裁准。

真是恐怖人物！附近民眾表示，該三合院在一個月內發生3次火災，主因都是人為，認為每次火警前都聽到陳姓父子吵鬧聲，隨即就發生失火，質疑是陳男要錢不成，就放火洩憤，由於周邊都有住人，發生火災時很容易發生危險，每到半夜都讓人膽顫心驚，根本無法安心入眠。

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二林消防隊表示，該三合院於1月26日、2月17日及18日發生火警，分別造成三合院右護龍、正殿受損，幸好無人傷亡，然而同一地點連續發生火警，不排除有縱火可能。

芳苑警分局表示，初步調查，陳男疑因討錢不成，與爸爸發生口角糾紛，並憤而引火燒毀父親住處，留下老爸一人在火場滅火，18日清晨5點多，警方獲報追查，於3小時內將陳男緝捕到案，警訊後移送彰化地檢署偵辦，今日檢方複訊完畢，依故意放火罪嫌，向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

彰化二林一座三合院，1個月內傳出3次火警，原因竟是38歲陳姓住戶向父親討錢不成起口角，遂而3次縱火洩恨。（民眾提供）

陳男向父親討錢不成，3度縱火燒家，警方據報逮捕，檢方依涉故意放火罪嫌，將其聲押獲准准。（民眾提供）

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