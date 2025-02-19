台中新光三越氣爆 綠營批市府長年放任怠惰管理釀悲劇

民進黨多位市議員批市府未監督好百貨公司裝修時的安全問題。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/19 21:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越氣爆案造成嚴重傷亡，民進黨市議員江肇國、張家銨、周永鴻質疑，根據台中市都發局的資料，顯示新光三越於市長盧秀燕任內共送件38次室內裝修申請，但唯獨這次氣爆裝修未申請，痛批市府在有申請的案件也只是擔任橡皮圖章，面對新光三越這樣大型供公眾使用的賣場百貨，市府長年放任，怠惰管理是此次悲劇的主因之一。

副市長黃國榮表示，他相信都發局一切依法、依程序去辦理，絕對沒有怠惰；都發局表示，新光三越公司申請的室內裝修施工許可及竣工查驗案，依規定均由台中市建築師公會依規審查，都發局依行政及技術分離作業辦理，由技師專業簽證後，都發局以其專業簽證後之行政審查為主。

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議員張家銨指出，根據市府提供的資料，新光三越歷年頻繁申請裝修，但這次發生氣爆的施工現場卻未見送審紀錄，她質疑，為什麼過去裝修都有申請，這次裝修規模更甚以往卻反而沒有申請，是否有什麼不可告人的原因？市府與檢調單位都有責任徹查到底，還原事實真相。

議員江肇國也批評，市府所謂的室內裝修申請早淪為橡皮圖章，施工過程根本沒人管。新光三越過去6年內共有38次裝修案，平均一年多達6次，工期最久的長達一年多，而新光三越明明每天都在營業，根本沒有看過百貨公司內頻繁地圍起圍籬，來區隔施工範圍和消費空間；他更質疑，這些裝修案到底是怎麼審查、施工過程怎麼監督的，市府根本只是收件蓋章，卻對施工過程完全放任不管。

江肇國也指出，市府第一天就推說是新光三越未申請施工，但市府對於室內裝修的申請根本缺乏管理，對於現場的施工也沒有任何稽查，任由民眾在工地跟商場之間消費飲食，暴露在公安的風險之中。換句話說，縱使新光三越這次有申報，施工現場缺乏管理，氣爆悲劇仍然可能發生！這些公安意外盧市府難辭其咎！

周永鴻也指出，根據「台中市建築物室內裝修審查機構作業事項規範」，施工期以最多一年為限，新光有多次超過一年的裝修案，是市府開特權又或者對所有百貨業皆如此。他還說，市府每半年應抽查至少一成的案件，但目前完全看不出有確實執行。他痛批，市府監管機制形同虛設才是台中公安事故頻傳的根本問題。

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