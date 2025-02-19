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    新北跨宜蘭濫倒千噸撈3000萬 37人遭逮堪稱「環保蟑螂集團」

    宜蘭縣環保局與檢調到犯嫌住家進行搜索。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣環保局與檢調到犯嫌住家進行搜索。（宜蘭縣環保局提供）

    2025/02/19 20:04

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山等地被人傾倒廢棄物，環保局溯源追查來自新北市，並發現是集團式犯案，傾倒量高達上千噸，不法獲利3千多萬元，宜蘭地檢署去年12月查獲25人涉案，並收押其中2名主嫌，本月18日再次發動第2波追緝，有11人分別以3萬至30萬元不等交保、1人請回，目前全案被告累計37人，堪稱「環保蟑螂集團！」

    宜蘭地檢署去年12月指揮警、調、新北市及宜蘭縣環保局等單位，兵分多路於新北市及宜蘭縣等22處搜索，查獲跨縣市環保犯罪集團，共有25人被帶回偵訊，其中王姓、洪姓主嫌被依違反廢棄物清理法收押，另23人分別以1萬至10萬元不等交保。

    檢方經持續比對掌握相關棄置事證後，今年2月18日發動第2波追查，出動專案小組高達70多人，分別於宜蘭及基隆、台北、新北、桃園、台南等地共18處展開搜索，傳喚17名工程行負責人及車輛司機，其中5人為證人，12人訊後有11人交保候傳、1人請回，同時查扣非法載運廢棄物車輛及挖土機等機具5輛、手機5支和電腦1台，連同首波搜索總計查扣15輛車。

    由於被告眾多加上屬跨縣市犯罪，檢方批猶如「環保蟑螂集團」，作案手法也曝光，有部分貨運車輛以合法掩飾非法，平日載運高價貨物或自高山運送蔬菜至果菜市場後，卻以「回頭車方式」配合廢棄物仲介業者，轉而載運廢棄物隨意棄置。

    經清查，新北蘆洲區、板橋區以及宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市及礁溪鄉等公私有地，均被犯罪集團非法棄置，重量估計有上千噸，檢方核算不法獲利3千餘萬元。

    宜縣環保局表示，貨運業者非法行為損害貨運業者聲譽，棄置廢棄物更嚴重影響環境品質並毀壞國土惡性重大，非法棄置行為其後續清理成本高達數十至數百萬元，已要求相關棄置行為人負起清理責任，進行現場復原改善作業。

    檢調兵分多路對業者進行搜索。（宜蘭縣環保局提供）

    檢調兵分多路對業者進行搜索。（宜蘭縣環保局提供）

    檢方查扣非法清運車輛。（宜蘭縣環保局提供）

    檢方查扣非法清運車輛。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭員山某處被棄置廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭員山某處被棄置廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭冬山某處遭人非法棄置廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭冬山某處遭人非法棄置廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

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