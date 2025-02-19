逆轉！太電淘空、太合投資求償案 前副董事長仝清筠判賠335萬

逆轉！太電、太合投資不滿前太電副董事長仝清筠造成重大損失而求償，一審判太電2公司敗訴，高等法院今逆轉改判仝清筠（見圖）賠償共335萬元。（資料照）

2025/02/19 19:11

〔記者楊國文／台北報導〕太平洋電線電纜公司遭掏空逾百億元案，主嫌前董事長孫道存被判刑3年定讞，太電、子公司太合投資公司指控，時任太電副董事長兼總經理的仝清筠處理委任海外資產的清查等事項時，有不法侵占或重大過失而求償，台北地院判決太電、太合敗訴，全案經最高法院廢棄發回，高等法院更一審今逆轉改判仝清筠應分別給付太電5萬5千元美元約新台幣180萬元、太合新台幣155萬元，可上訴。

太電、太合公司分別主張，仝清筠從1999年8月至2003年12月間，先後擔任太電副總經理兼董事長特助、副董事長兼總經理等職務，對太電海外子公司即B公司、孫公司A公司，實際上具控制能力，及在經營、理財政策上具重大影響力。

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太電指出，仝清筠奉父親即時任董事長仝玉潔指示，清查太電在中國及香港的資產，因而知悉訴外人湯臣集團旗下子公司M公司積欠公司積欠A公司美金公司美金300萬元，乃向湯臣集團追償債務並達成協議，湯臣集團同意返還美金700萬元給A公司。

不料，仝清筠利用收回該債權的機會，先在B公司帳面作價美金444萬元，而無實際金流，再由B公司將所有A公司股權出售給李姓男子的C公司，以切斷太電與A公司間的關係，又由A公司將債權出售給湯臣集團旗下的L公司。

而仝清筠不但未將出售債權的對價匯回太電，反而由李男等人指示他人分別匯款給仝清筠掌控的公司合計美金199萬多元，造成太電的損害，要求應賠償美金199萬多元。

太合則指出，該公司是太電公司的子公司，仝清筠擔任董事，但仝清筠故意高估練台生持有的卜樂視科技公司股份價值為每股新台幣25.73元，並以每股淨值7.6元計算太合持有的觀天下公司股份價值，而於2003年10月間代表太合將淨值8512萬元的觀天下公司股票，與淨值僅2883萬多元的卜樂視公司股票互易公司股票互易，造成太合5628萬多元的損害，因此仝清筠賠償5628萬多元。

台北地院審理後，認為太電、太合公司求償並無理由，均判敗訴。太電、太合分別就其敗訴部份中的5萬5千美元、新台幣155萬元，上訴後，經最高法院廢棄發回更審。

高院更一審審理後認為，仝清筠處理委任事務，具有故意不法侵占行為，判決他應賠償太電5萬5千美元，約新台幣180萬元；至於太合求償部份，高院認定仝清筠處理委任事務具有重大過失，判決應賠償太合新台幣155萬元。

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