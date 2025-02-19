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    內湖槍聲大作載警逮通緝犯 熱心男：當時其實有點害怕

    薛男（左）受訪說，當時其實有點害怕，擔心犯嫌有武器，但仍然選擇載警方協助追緝。（記者鄭景議翻攝）

    薛男（左）受訪說，當時其實有點害怕，擔心犯嫌有武器，但仍然選擇載警方協助追緝。（記者鄭景議翻攝）

    2025/02/19 20:05

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖警分局文德派出所警方昨天（18日）攔檢兒少性剝削通緝犯許嫌，他竟拒檢衝撞員警逃逸，熱心民眾薛男主動載警方追緝，逮獲許嫌。薛男今天受訪說，當時其實有點害怕，擔心犯嫌有武器，但仍然選擇載警方協助追緝。

    薛男說，自己是做工程的，當時工作忙完一個段落，正把車停在路邊休息，就聽到一連串的槍聲，過不久後看到有人鬼鬼祟祟路過，還不時回頭張望，一看就十分可疑，於是默默開車尾隨在後面。

    薛男說，不久後他發現，那個男子將手放在外套裡面，突然開始害怕男子持槍，才停止跟隨，但默默記住男子逃亡方向。這時剛好正在追捕逃犯的警員氣喘吁吁出現，他趕忙主動叫住，載警察往逃犯逃亡的方向，成功逮捕住通緝犯。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    台北市內湖警分局文德派出所警方攔檢逮捕兒少性剝削通緝犯許嫌。（記者鄭景議翻攝）

    台北市內湖警分局文德派出所警方攔檢逮捕兒少性剝削通緝犯許嫌。（記者鄭景議翻攝）

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