南投交通大執法2天取締418件 人行道違停最多、行人違規13件

南投交通大執法，2天取締418件，確保行人安全。（記者張協昇攝）

2025/02/19 19:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警方為確保行人安全，17日起一連3天全縣同步交通大執法，截至昨天共取締418件交通違規，其中人行道違規停車189件最多、行經非號誌化路口未停車157件居次、車不停讓行人56件，行人違規也取締13件，另有3件是道路障礙，影響通行。

南投縣警察局指出，行人交通事故，以車輛於路口未注意車前狀況、搶越行人穿越道，以及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為主要肇因，為確保行人安全，警方從17日起至19日，規劃針對全縣24處易肇事路口，展開全縣同步交通大執法。

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警方指出，人行道違規停車阻礙行人通行，造成行人走在馬路上，恐間接造成行人遭車輛撞及，可處600元至1200元罰鍰，機車違停會開罰600元、汽車違停則開罰900元；行經非號誌化路口，未依標誌、標線及號誌停車再開，則可處600元以上、1800以下罰鍰，機車一般會開罰1200元、汽車1500元、大型車1800元；機車於路口不停讓行人，可處1200元以上、6000以下罰鍰，機車一般會開罰1800元、汽車開罰6000元；至於行人不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮等違規行為，則可處500罰鍰。

而針對警方交通大執法，有民眾在網路上抱怨許多行人不遵守交通規則，經常闖紅燈或直接穿越馬路，且不乏邊過馬路邊滑手機，漫不經心，只罰500元不痛不癢，建議提高罰鍰並加強取締。

對此，警察局交通隊表示，行人違規確實也是造成行人交通事故主要肇因之一，因此也列入此次同步取締重點項目，但除非修法，否則現行法規，相對弱勢的行人違規即罰500元，警方也會加強宣導行人遵守交通規則的重要性。

南投交通大執法，2天取締418，其中人行道違規停車取締189件最多。（警方提供）

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