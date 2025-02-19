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    首頁　>　社會

    土城2歲男童疑遭虐昏迷 父母和「他」涉重嫌

    2025/02/19 18:04

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    土城2歲童重傷昏迷誰幹的？家長否認施暴 社會局報請檢方偵辦

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城區一對父母昨晚（18日）通報119指稱2歲兒子昏迷不醒，送醫治療仍不樂觀，住進加護病房。警方初步調查，孩子送醫時身上有多處新舊瘀傷，父母指稱孩子在外祖父母家受虐，但這對父母有被通報疏於照護孩子的紀錄，通報119當天還把孩子獨自丟在家12小時，警方已通知所有相關人士到案說明。

    據了解，33歲吳姓男子與31歲陳姓女子育有2歲兒，孩子前陣子暫由陳女父母，也就是孩子的外祖父母照顧。吳男、陳女14日將兒子從新莊接回土城住處自行照顧，沒想到接回家才4天，孩子就出了意外。

    吳男、陳女18日上午7點左右因工作緣故無法照顧孩子，陳女泡了一瓶奶後，夫妻倆將孩子獨自丟在家中去上班。2人當晚7點左右回家發現孩子昏迷，通報119協助送醫。診治發現，孩子身上有多處新舊瘀傷，狀況非常不樂觀，急救後轉往加護病房持續觀察。

    吳男、陳女初步供稱，返家時發現孩子掉下床，身上的瘀傷是孩子在外祖父母家遭施暴，施暴者是陳女的叔公。警方接獲轉報即刻著手調查，已掌握本案所有相關人員資料，發出到案通知書，最快今晚製作筆錄，朝傷害、違犯家庭暴力防治法、兒少法等罪嫌偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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