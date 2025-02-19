民眾質疑公有監視器故障率高 周春米：2年內全面汰舊換新

屏東縣的公有監視器妥善率有八成？民眾有些質疑。（記者葉永騫攝）

2025/02/19 17:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄市碎屍案因公有監視器狀況差，調不到畫面，引發議論，屏東縣警局表示，屏東縣監視器妥善率達到8成，但民眾則質疑故障率很高，屏東縣長周春米已要求警方在2年內全面汰舊換新，以強化治安，維護民眾生命財產安全。

高雄市發生碎屍案，警方調閱公有監視器發現故障嚴重、狀況不佳，只能尋求民眾商家的監視畫面，縣長周春米已指示縣警局要在2年內完成錄影監視系統全面汰舊換新，縣警局已通報所有警分局進行清查回報，開始進行相關的作業。

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縣警局表示，屏東縣目前有4817支的監視器，妥善率達到8成，每年編列1500萬元汰舊換新，維修費用另外編列825萬元，而監視器損壞的原因多數為氣候影響，包括颱風、雷雨、長期烈陽曝曬等因素，人為多是車禍直接撞毀，或是配合道路工程施工後造成無法維修。

對於屏東縣的監視器情況，民眾反映仍然設置太少，常常在發生車禍後調不到監視器畫面，而故障的監視器報修後時間相當長，故障的頻率很高，質疑屏東縣的公有監視器可能與高雄市一樣，妥善率恐怕沒有那麼高。

警方表示屏東公有監視器妥善率達八成。（記者葉永騫攝）

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