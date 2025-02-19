車頂疑載床墊「用手抓固定」 國道警：最高開罰1萬8

轎車行駛國道，車頂載著疑似床墊，車內人竟伸出手抓住固定。（取自「記者爆料網」）

2025/02/19 17:28

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午10時多，一輛轎車駕駛行經國道一號高速公路豐原段，車頂載放疑似床墊，車內的人將手伸出窗戶後抓住固定，路過駕駛看到後喊「加油加油，抓好！」影片被po上網路，網友留言「真的很狂！」、「這也太拚命了吧？」、「不知道這樣會不會被開罰單？」。國道公路警察局第三公路警察大隊表示，並未接獲相關檢舉，但駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第30條規定，可處3000元至18000元罰鍰。

警方表示，車輛裝載貨物請確保裝載穩妥，若有裝載不穩妥行駛顯有危險、貨物掉落，或車內人員將手伸出車頂外天窗身體離開車廂內固定座位等行為，皆違反道路交通管理處罰條例第30條規定，可處3000元至18000元罰鍰。

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國道公路警察局第三公路警察大隊呼籲汽車駕駛人，車頂欲置放物品時，應裝設小型汽車置放架並經監理單位檢驗通過，裝載貨物時須符合道路交通安全規則第77條規定，置放架及裝載物應固定妥適；如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身外50公分；如裝置於車頂，其含置放架的車輛全高應依同規則第38條第1項規定；並且置放架及裝載物不得遮蔽車輛號牌與車輛後方燈光，不得突出車身兩側，以確保行車安全。

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