台中新光三越氣爆傳喚22人 中檢3度勘查仍無法釐清原因

台中新光三越氣爆現場損壞嚴重，中檢尚未釐清爆炸原因。（記者張瑞楨翻攝）

2025/02/19 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越13日氣爆，造成4死39傷，爆炸原因鎖定是瓦斯（天然氣）洩漏引發，至於詳細爆炸過程，台中地檢署歷經7天偵查，以證人身分共計傳喚22人，仍無法釐清確實原因，中檢強調，主因是現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，以及多名重要在場關係人因傷勢嚴重，暫時無法接受調查。

台中地檢署偵辦新光三越百貨爆炸案，中檢派主任檢察官、檢察官與案關單位組成專案小組，即時完成相驗、啟動刑案調查持續至今，多次召開專案會議，三波傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人共計22人（23人次）到案複訊，今（19日）檢方率同專案小組三度進入氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證，釐清疑點。

請繼續往下閱讀...

中檢強調，現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，採證、鑑識、鑑定等程序均由專案小組、火調單位持續進行中，另外，多名重要在場關係人，因傷勢嚴重暫時無法接受調查，專案小組持續追蹤復原情形並儘速完成筆錄製作。

中檢表示，專案小組將儘速完成調查程序，全面、審慎釐清應對本案擔負刑責的對象。

台中新光三越氣爆。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法