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    外牆懸掛物未清除遭罰30萬 台中新光三越：高樓施工有困難

    新光三越營業本部副本部長 謝英明表示會儘速清理未完成的外牆懸掛物。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越營業本部副本部長 謝英明表示會儘速清理未完成的外牆懸掛物。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/19 18:09

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店（台中店）氣爆事故已一週，因有立即危險的懸掛物未於18日清理完成，都發局當天開罰30萬，並限期在25日完成清理，但若是有困難可視情況申請展延，新光三越營業本部副本部長謝英明今天坦承，未完全清理，接受市府的裁罰，不會迴避，會儘速完成清理。

    對於有綠營質疑此一整修未提出申請，謝英明表示，開幕以來一直按照政府的規定，這次有疏漏坦承做的不夠好，會虛心檢討盡管補救，一定會把這個疏漏改善。他並表示，目前正在善後，一定用負責任的態度，依相關規定來做到最好，事發當下緊急搶災搶險，目前還正在進行，但有施工難度，因為事發點在12樓，已利用吊車將危害部份先拆下，其他有難度部份，會依照規定及辦法進行。

    面對市府的開罰及要求25日清理完的期限，謝英明坦承確實沒有完全清理完成，接受市府裁罰，不會迴避，但施工有一定難度，尤其是高樓層，能夠做的一定做，後續會請有專業人士協助，按照相關規定，努力盡快完成，公司也很急，希望不要影響周邊安全。

    至於安全防護計畫書，謝英明表示，已請專業建築師依照相關規定準備，馬上就可進行，一定會依照規定把安全及建築物維護部份做好。

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