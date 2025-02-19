中國網站買壯陽藥與新冠試劑運進台灣 男子異想天開遭判刑

中國網站買壯陽藥與新冠病毒試劑運進台灣，男子異想天開遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/19 17:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓男子異想天開，私自上中國網站購買壯陽藥與新型冠狀病毒抗原檢測試劑5盒後，委託航空貨運承攬公司向財政部關務署臺北關申報進口快遞貨物，遭海關人員發現，新竹地院依醫療器材管理法意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪，判處張男有期徒刑3月。

法官調查，張男本應注意含「Sildenafil Citrate」、「Dapoxetine HCl」成分之壯陽藥，係屬藥事法所規範之藥品，須經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入，如未經核准擅自輸入，即屬藥事法所稱禁藥。

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張男明知其未有醫療器材商許可執照，且新型冠狀病毒抗原檢測試劑屬醫療器材，非經向衛生福利部申請查驗登記取得許可證，不得擅自輸入，仍於111年4月向中國網站以人民幣約5千元代價，訂購含有「Sildenafil Citrate」、「Dapoxetine HCl」成分壯陽藥80盒與新型冠狀病毒抗原檢測試劑5盒後，委託航空貨運承攬公司向財政部關務署臺北關申報進口快遞貨物1批。

111年4月23日在桃園市遠雄航空自由貿易港區股份有限公司進口快遞專區，經臺北關人員查驗貨物發現有異而當場查獲，並扣得禁藥與檢測試劑後，始查悉上情。

法官審酌被告應注意所輸入之物品是否具禁藥成分，竟忽視政府管制藥品之政策，未經主管機關許可即輸入含有「Sildenafil」及「Depoxeyine HCI」成分之壯陽藥共80盒，另未經核准即擅自輸入新型冠狀病毒抗原檢測試劑，有害主管機關對於藥品衛生管理及醫療器材安全之審核控管。

最後法官依醫療器材管理法意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪，判處張男有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑2年，並應於判決確定後壹年內向公庫支付10萬元。

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