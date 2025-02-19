涉洩密與違法調閱個資 台中十九甲所長、員警3人被搜索約談

台中地檢署指揮廉政與調查員，搜索霧峰警分局十九甲派出所的陳姓所長與楊姓員警2人住處，並傳喚陳員、楊員與另一名警察。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

2025/02/19 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天指揮廉政與調查員，搜索現任中市警局霧峰警分局十九甲派出所的陳姓所長（案發時擔任四分局南屯派出所副所長）、太平分局坪林派出所楊姓員警等2人住處，並傳喚陳員、楊員與另一名警察，共3名警察被傳喚，檢方懷疑陳與楊於南屯所任內，涉嫌洩漏偵查秘密、違法調閱且洩露個資，全案仍偵訊中。

據指出，現任十九甲派出所的陳姓所長，2年前是南屯所副所長，楊員曾調任花蓮與彰化，之後又調回南屯所，去年8至9月間，台中市警方接獲檢舉，指查緝酒駕績效極高的楊員，與黑道分子可能有緊密往來，警方自清調查時，發現他查詢民眾個資的頻率多得不合理，但並無證據顯示他透過警用電腦違法查詢個資，他宣稱許多查詢個資，是路上盤查可疑民眾或取締酒駕等，警方將他調任霧峰警分局警備隊，上月又調任該分局的十九甲派出所，而且擔任專案調查的員警。

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調查顯示，楊員調任霧峰分局時，績效還是很好，包括查緝失聯移工（俗稱逃逸外勞），至於他與陳姓所長涉案內容，可能與洩漏偵查中的秘密、違法調閱且洩露個資有關，目前由檢方指揮調查員與廉政員偵辦中。

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