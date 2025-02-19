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    首頁　>　社會

    幼稚園遭霸凌記恨至今 新竹女IG傳恐嚇文字被判刑

    張姓女子到林女IG傳送恐嚇文字，新竹地院依恐嚇危害安全罪判刑。（資料照）

    張姓女子到林女IG傳送恐嚇文字，新竹地院依恐嚇危害安全罪判刑。（資料照）

    2025/02/19 16:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕幼稚園的仇記恨到成年！新竹張姓女子去年想起國小、幼兒園時期曾遭同學林女霸凌，竟上林女IG傳送「遇到你定把你雙眼挖出來」、「把妳弄成人彘，斷手斷腳削耳挖眼聾啞」等文字，新竹地院依恐嚇危害安全罪判刑。

    法官調查，張女與林女前曾為國小、幼兒園同學，張女因自認幼時遭林女欺負而心生不滿，竟於去年4月24日下午在新竹縣竹北市住處，以IG帳號傳送：「如果讓遇到你，我一定會把你的雙眼挖出來」、「把妳弄成人彘，再把你當廁神祭拜」、「斷手斷腳削耳挖眼聾啞」、「是因為長得太抱歉，沒有被硫酸潑過，走路他媽的小心點硫酸盡在眼前」、「是你造就了我，我要你血債血償」、「你家死了人就是我做的」、「我要報仇，我要你全家死光光⋯⋯」等加害生命、身體的文字訊息給林女，使林女心生畏懼，足生危害於安全。

    法官審酌張女未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，素行良好，本案因回憶幼時與告訴人相處經歷，一時情緒失控，竟傳送恐嚇內容給被害人，使林女備感威脅而心生畏怖，足生危害於安全，所為實屬不該。

    法官念及張女於審理時坦承犯行，且因患有思覺失調症，自110年2月起就醫接受藥物治療迄今，情緒控管能力較弱，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役20天，得易科罰金。

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