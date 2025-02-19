誤信網路交友！熟女遭騙千萬元 警逮詐團

進入校園宣導反詐騙，雲林縣警察局長李建民向雲林科技大學300多名學生報告雲林當前詐騙情勢分析，包括詐騙類型、年齡層等。（記者黃淑莉攝）

2025/02/19 15:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林一名熟女因婚變誤信網路交友，經對方甜言蜜語投資虛擬貨幣，共計投入上千萬元，因一直無法領回，看到上網看「打詐儀錶板」真實案例分享，恍然大悟遭詐騙，警方獲報偵破詐團。警方分析詐騙案中受害者也有不少大學生，本週大學開學昨天雲林縣警察局長李建民到雲林科技大學向300多名老師宣導常見詐騙手法，預防老師、學生遭詐騙。

李建民向與會300多名雲科大老師說明雲林當前詐騙情勢分析，他指出，今年1月全國受理詐騙案有1萬3120件、財損95億4562萬元，其中雲林縣有292件、財損1億6354億元，縣內詐騙類型以假投資最多有3成以上，其次是網拍、假買家騙賣家都為1成多。

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李建民說，警方進一步分析，各類型詐騙案受害者年齡層，假投資以40至49歲最多，網拍及中獎通者受害者超過4成是20至29歲青年。

李建民指出，詐騙案件層出不窮，經警方等單位一再宣導，內政部公布打詐儀錶板提升全民防詐意識，詐騙案有些減少，但仍不少人被騙損失慘重，繼在村里、宮廟反詐宣導，今年進一步深入校園，提升老師反詐識能，透過課堂向學生宣導，保護自己及他人不被騙，另也向雲科大校長張傳育取經，透過AI讓打詐更順利。

張傳育表示，透過與警方結合提高學生、老師對詐騙手法認知，防範及降低詐騙案件發生。

警察局刑大大隊長楊承璋指出，上月雲警執行第1次全國打詐專案，共計查獲34團、196名嫌犯，扣捕56人、覊押32人，查獲不法所得共計約2億6000萬元。

李建民強調，「愛情不會從天下掉下來，只有騙子會從網路跑出來」，呼籲民眾提高識詐警覺心，防止受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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