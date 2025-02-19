台中新光三越氣爆 市府再重罰累計150萬

新光三越昨（18）日未完成立即性危險物清除，都發局開罰最重30萬元並要求7天內改善，若屆期仍未清除完畢，將連續開罰。（市府提供）

2025/02/19 16:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆後第7天，因氣爆造成建物部分外牆毀損且附掛物有剝落、危及公安疑慮，都發局限期須在昨（18）日完成有立即性危險物清除，雖然新光三越啟動清除，但現勘外牆仍有危險物未清除，再度開罰最重30萬元並要求7天內改善，若屆期（2/26）仍未清除完畢，將連續開罰，加計日前消防及勞工安全罰款，新光三越此事故已被台中市府開罰6筆罰單共150萬。

台中新光三越氣爆後，因氣爆造成部分外牆及附掛物有剝落危險，都發局表示，新光三越針對外牆危險物清除作業，未於期限內完成，都發局已依建築法再度重罰上限30萬元並要求限期改善，若屆期仍未清除完畢，都發局將連續開罰。

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此外，新光三越於2月17日送交的建築物外牆整修施工架申請書，缺少施工項目、工法、動線、材料及機具等資料，都發局審查後予以退件，業者目前仍未補正，將持續要求業者儘速補齊；都發局強調，建築物的使用涉及公共安全，絕不容忽視，呼籲新光三越盡速委託專業技師及施工團隊完成改善作業，確保市民安全。

新光三越氣爆事故，市府已對新光三越開罰150萬，包括消防局開罰2筆罰單各裁罰最重30萬，於爆炸案事後現場火警自動警報設備回路斷線、瓦斯漏氣警報設備回路斷線及檢知器故障、自動撒水設備末端放水壓力不足；以及現場未提報施工中防護計畫違，均違反消防法。

都發局也依建築築各罰2筆最重30萬，為新光三越室內裝修工程未事先申請，且施工管理不善而造成結構受損、電梯損壞，並產生外牆帷幕附掛物掉落疑慮；以及昨日開出罰單，現場建物仍有許多外牆剝落附掛物未拆除，仍有公安疑慮，且未能符合安全規定。

勞工局各罰2筆15萬，為新光三越百貨以其事業之全部或一部分交付承攬時，未於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施；以及新光三越百貨與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，未採取相關必要措施部分，均違反職業安全衛生法。

都發局現勘新光三越外牆及附掛物，仍有公安疑慮，再次重罰30萬。（市府提供）

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