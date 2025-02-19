主富公司告謝國樑強盜罪不起訴 NET將聲請再議

基隆東岸商場爭議，主富商場控告市長謝國樑涉犯強盜罪不起訴，NET無法接受將提出再議。（記者盧賢秀攝）

2025/02/19 15:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府去年2月1日凌晨破壞門鎖強制接管東岸商場，原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）控告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪，基隆地檢署今日偵結，謝國樑等人不起訴。NET的律師陳義文表示，基隆市政府在完全沒有任何法律的依據，即違法執行，不起訴的結果讓一般有法制觀念的人都無法接受，將提起再議，捍衛法制精神。

陳義文指出，基隆地檢判斷依據，是以雙方在過往的文件上有約定相關點交的程式，因此並沒有所謂主觀強盜的意思。但是在市府點交之前，NET已經在現場張貼公告，產權屬於NET所有，NET也召開記者會，並且在現場呼籲所有基隆市政府的官員，這個部分並沒有法定的依據，也沒有任何裁判的依據，基隆地檢為何還要為市政府蒙上遮羞布，閉著眼睛看不見這些事實，為這樣違法行為來背書。

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陳義文指出，就算是一般最簡單的民事租約糾紛，房東要收回房客的房屋，在有爭議的狀況之下，都要透過法院的強制程序才能夠收回所有的產權。基隆市政府在闖下大禍之後，才急急忙忙向基隆地院提出所謂民事訴訟，來確定收回房屋的爭議。這個判決更證明，基隆市政府在於執行違法公權力之前，並沒有任何法律的依據。

難道要告訴所有基隆市民，將來如果有出租房屋有爭議的，完全不用管法律，完全不用透過判決，只要市長和警察願意配合房東，就可以任其破壞所有的門鎖，強行進入房客的房間，取走房客的資產，掌控所有出租的範圍？這一點連一般市井小民都能夠理解的法律觀念。

因此，對基隆地檢做出讓一般有法制觀念的人都無法接受的不起訴結果，NET絕對會提起再議，捍衛法制精神。

基隆東岸商場爭議，主富商場控告市長謝國樑涉犯強盜罪不起訴，NET無法接受將提出再議。（記者盧賢秀攝）

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