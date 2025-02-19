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    北市失控女從銀行鬧進派出所 竟肘擊警員還吐口水

    陳女與警方拉扯還橫躺馬路上。（記者姚岳宏翻攝）

    陳女與警方拉扯還橫躺馬路上。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/02/19 15:14

    〔記者姚岳宏／台北報導〕32歲陳姓女子前往台北市明水路一家銀行辦事，與61歲簡男因抽號碼牌起爭執，警方到場隔開2人，進行身分查驗時，陳女不願意配合，還拉扯警員密錄器並橫躺馬路上，警方只好將她帶回實施保護管束，不料，陳女卻肘擊警員並吐口水，遭警方當場逮捕，依妨害公務、妨害名譽罪嫌送辦。

    中山分局警方今說明當時狀況，上週三雙方因排隊抽取號碼牌起爭執，民眾見狀報警，警方到場勸說2人並告知雙方權益，並進行身分查驗，其中簡男在查驗身分後離去，但陳女卻不配合警方查證身分，且以趕車、趕時間為由，拒絕盤查要逕行離去。

    警方指出，過程中陳女甚至動手拉扯執勤員警密錄器、並橫躺在馬路中，顯有自傷、傷人及危害公共安全疑慮，故對陳女施以保護管束帶返派出所。

    警方指出，陳女到派出所後，又以右手肘攻擊警員，並朝員警吐口水，行徑乖張，警方遂依妨害公務、妨害名譽等罪嫌將她逮捕，沒想到陳女又以幽閉恐懼為由，一度拒絕進入拘留室，進去後又說要敷面膜，還說要帶著面膜到地檢署「嚇人」，最後警方仍將她移送地檢署偵辦。

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