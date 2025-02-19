國1豐原路段6車連環撞2死 死者疑為失聯越南移工

國道號高速公路昨發生6車連環撞車禍，造成側翻的轎車上2名乘客死亡，國道警方目前正追查其身份及車上友人。（民眾提供）

2025/02/19 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號北上167.7K豐原路段，昨下午5點多發生6車連環撞事故，其中同車的2名男子疑未繫安全帶，車子被撞翻滾多圈後當場飛出車外，無呼吸心跳，經搶救不治，國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查發現，2名死者分別為30歲的黎男及48歲的黃男，皆為越南籍移工，車禍時車上疑有其他人，但皆逃離，警方將進一步追查，以釐清案情及2名死者是否為失聯移工。

國道一號北上167.7K路段昨天下午發生6車連環撞車禍，經國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，發現事故原因為1輛小貨車撞擊前方轎車，造成轎車往左偏移撞擊行駛中線的另一輛轎車，行駛中線的轎車被撞後翻了3圈側翻在國道上，並與前方外側車道3輛轎車發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

被撞翻的轎車上有2名乘客疑未繫安全帶，當場噴飛躺在國道上，沒有呼吸心跳，經分別送往豐原醫院及中港澄清醫院急救後仍不治。兩名死者分別為越南籍移工黎男（30歲）、黃男（48歲）。

國道公路警察局第三公路警察大隊調閱監視畫面，發現車禍時，被撞翻的轎車上還有其他乘客，但案發後皆逃離現場，刑事組正追查中；至於兩名死者是否為失聯移工？警方表示，要等全案移送，交移民署調查才知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法