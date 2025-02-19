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    首頁　>　社會

    工人「心跳停止」在工地昏倒 北投警聯手消防員救人

    北投分局永明派出所巡佐何秋農與救護人員聯手救人。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局永明派出所巡佐何秋農與救護人員聯手救人。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/19 14:51

    〔記者王冠仁／台北報導〕一對工人兄弟檔在台北市北投區一處工地準備工作時，弟弟疑因心臟宿疾，忽然倒地失去意識，嚇得哥哥趕緊報警。救護人員趕到時，弟弟已經心跳停止，性命危在旦夕，消防員立刻施作心肺復甦術搶救；北投分局永明派出所巡佐何秋農擁有緊急救護技術員證照，與救護人員聯手救援，最終成功從鬼門關前將人救回。

    北市警北投分局今天發布新聞稿，公開表揚救人一命的永明派出所巡佐何秋農與警員陳彥穎。日前北投警方接獲報案，民眾聲稱自己弟弟在工地準備工作，卻忽然身體不適倒地不醒。

    救護人員率先趕到現場，發現該名工人已經失去意識、心跳停止，救護人員立刻施作心肺復甦術搶救。在此同時，何秋農積極協助救護人員實施救護工作，除控制現場秩序，也安撫家屬情緒，並協助使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行電擊操作，於救護人員實施心肺復甦術時，協助以甦醒球給氣。

    經多次電擊與持續搶救，男子逐漸恢復心跳及自主呼吸，生命徵象亦逐漸穩定，隨後被送往醫院續觀察與治療，成功撿回一命。

    北投分局說，巡佐何秋農於前年自主進修，成功考取EMT緊急救護技術員證照，見現場消防人員實施CPR時，積極發揮所學從旁協助，以甦醒球持續給氣，於分秒必爭的黃金救援時間內，成功挽救男子性命，避免憾事發生，勘稱「最佳典範」。

    北投分局永明派出所巡佐何秋農（左）與警員陳彥穎（右）合力救人。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局永明派出所巡佐何秋農（左）與警員陳彥穎（右）合力救人。（記者王冠仁翻攝）

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