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    首頁　>　社會

    被罵「跟老老逗陣」 法官舉楊振寧、翁帆老少配為例要釋懷

    台灣第一位諾貝爾獎得主、中央研究院院士楊振寧。（資料照）

    台灣第一位諾貝爾獎得主、中央研究院院士楊振寧。（資料照）

    2025/02/19 15:55

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣周女跟鄰居丁男不睦，前年6月在臉書上罵鄰居的女兒「跟老老逗陣」，又罵對方有「燥愈症」。丁男和丁女對周女提誹謗罪告訴，該案經彰化地院法官審理，對於「跟老老逗陣」，法官舉楊振寧、翁帆是老少配，依然獲得大家的祝福，他要告訴人釋懷，但「燥愈症」這句話則已眨損到他人，因此判周女拘役20天。

    周女跟丁男不睦一久，去年在臉書上發表，「丁男大女兒有燥愈症，會打人，逗陣一個老老」之語，令丁的大女兒氣憤難平，跟爸爸到法院提誹謗告訴，周女被檢方起訴。

    該案進入地院審理，告訴人對於「逗陣一個老老」，這是笑她跟老人在一起。

    法官說，這句話固有揶揄調侃之意，但是異性間的友誼或戀情本與年齡差距無關，忘年之交傳為美談者亦不在少數，例如諾貝爾物理學獎得主楊振寧及其妻翁帆即為適例。被告此部分貼文內容在客觀上難認造成告訴人名譽之貶損，亦難認被告此等嘲弄奚落。

    法官指出，「有燥愈症會打人」，一般人即可理解被告所指實為「躁鬱症」無疑。此已貶損告訴人之名譽甚明。考量被告在社群媒體FACEBOOK上公開貼文，網際網路之資訊流通快速，復無法徹底移除該等資訊，堪認被告主觀上確有加重誹謗之犯意，及客觀上有張貼本案貼文以不實言論毀損告訴人名譽之行為，因此判被告拘役20天。

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