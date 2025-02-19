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    謊稱不在場！ 彰化里長毆妻致死 關鍵監視器畫面踢爆愛妻假面

    彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

    彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

    2025/02/19 14:57

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣某里長毆妻致死案，里長一度對外謊稱，事發當時不在場，他是被人通知才知道妻子昏倒了。警方到社區廚房要調閱監視器，赫然發現主機不見了，聲請搜索票前往里長住處，在社區服務車內起出主機，里長打老婆畫面全都錄，踢爆里長愛妻假面！

    警方表示，里長妻子去年12月20日送醫急救，今年1月30日在醫院過世，檢警相驗發現案情有疑點，準備要到社區廚房去調閱監視器，由於社區廚房就設在一處土地公廟的廟埕，現場有裝設監視器，但監視器的主機卻是不翼而飛，立即聲請搜索票到里長住處展開搜查。

    警方在里長住處搜索，在社區服務車的後車廂，發現被藏起來的監視器主機，查扣後發現去年12月20日的監視畫面完好無缺，不必經過還原，立即就可看到案發過程，里長出拳重擊妻子，其中還包括頭部，里長隨後先行離去，等到其它人通知妻子癱軟，里長才又返回現場，通知救護車送醫急救。

    因此，當警方通知里長到案說明，里長一度否認動手，擺明他不在場，就跟事發後在社群網路謊稱說法相同，但警方出示監視器畫面後，里長才改口坦承有動手，說法卻是避重就輕，彰化地檢署以殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

    里長在事發後，一度曾在社群網路交待自己在妻子受傷當下的行蹤，謊稱自己不在場，並營造天天探視的愛妻表現。警方強調，里長這一切的謊言都被監視器畫面所戳破，讓里長不得不伏首認罪。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

    彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

    彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

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