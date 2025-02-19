NET告謝國樑涉加重強盜 基檢偵結四大理由不起訴

基隆市長謝國樑遭原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）控告涉犯加重強盜等罪。基隆地檢署今天偵結，檢方認定東岸商場2至4樓增建的部分並非主富獨立出資等4大理由，處分謝國樑等人不起訴。 （記者林嘉東攝）

2025/02/19 14:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市長謝國樑因東岸商場易主案，去年2月指示40多名警力強制接管商場，遭原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）按鈴申告謝國樑等人涉犯加重強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪。基隆地檢署今（19）日偵結，檢方認定東岸商場2至4樓增建的部分並非主富獨立出資等4大理由，處分謝國樑等人不起訴。

基隆市東岸商場易主案發生產權爭議，主富服裝公司（NET）主張擁有東岸商場2到4樓所有權，不滿基隆市府在商場產權糾紛仍在司法訴訟中，在沒有法院的執行命令下，去年2月1日凌晨指示40多名警力違法破門而入強制接管商場，隔天即委任律師控告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏、基隆市警一分局林詔徹等8人涉嫌強盜等罪。

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檢方新聞稿指出，東岸停車場營運移轉契約由基隆市政府與大日公司所簽訂，自2016年1月1日起委託大日公司營運，委託營運期間自2016年1月1日至2020年12月31日，營運期滿大日公司有2次優先訂約權，第1次為3年，第2次為2年。主富公司並非契約當事人，而是以大日公司之協力廠商名義加入東岸停車場營運移轉契約。

檢方不起訴的理由（一），東岸停車場2至4樓於大日公司受託經營東岸停車場期間所興建，主富公司雖主張2至4樓為其單獨出資興建，但大日公司針對2至4有給主富公司租金上的減免充作出資，且依主富公司與大日公司間所簽立之2017年協議書，主富公司於該協議書中表示向大日公司承租部分包含東岸停車場增建建物，則主富此增建建物是否享有所有權，亦有疑問。

（二）東岸停車場2至4增建完畢後，依基市政府與大日公司所簽立的東岸停車場營運移轉第一次續約，可知大日公司同意東岸停車場增建建物所有權歸基隆市政府享有，且若營運期間屆滿，大日公司未將受託營運資產交還予基隆市政府的話，基隆市政府得逕行收回包含東岸停車場增建建物在內之全部委託營運資產。

主富公司於2020年10月16日亦出具合作同意書，表明願意遵守東岸停車場營運移轉第一次續約約定。因此大日公司於2023年底就東岸停車場之委外營運不再取得第2次續約資格後，謝國樑等人依約認定包含本案東岸停車場增建建物在內之全部委託營運資產均應歸還基隆市政府，但契約相對人未配合返還的情況下，基隆市政府得逕行收回並辦理營運移轉，並非無據，難認謝國樑等人主觀上有違法犯意。

（三）主富公司雖曾以東岸停車場增建建物之產權爭議對大日公司、基隆市政府提出相關民事保全程序，惟相關民事保全程序於去1月31日基隆市政府就東岸停車場進行營運移轉程序前，已分別經法院裁定主富公司無理由或由主富公司自行撤回聲請，在謝國樑等人主觀上認主富公司相關民事保全程序已敗訴或撤回，且無從認知東岸停車場增建建物仍有涉訟爭議情況下，於去年1月31日深夜至隔天凌晨就東岸停車場增建建物，辦理營運移轉，尚難認其等主觀上存有何非法侵奪主富公司財產權的犯意。

最後，謝國樑等人進入東岸停車場增建建物後僅對公共區域及營運管理所需之設備進行營運移交，其餘相關私人物品被告等人均未有挪動，亦難認謝國樑等人有強盜犯意，因此定謝國樑等人犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

不過，東岸商場易主案而挨告強盜等罪外，謝國樑另有天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案及公益青年就業電動機車補助案，遭告發涉犯貪污治罪條例圖利罪，檢方仍在偵辦中。

主富去年4月另提起民事「確認所有權」訴訟，歷經8月審理，法院已於今年1月24日宣判，判決指出，大日與主富第3次協議書中，將2到4樓所列為「租賃標的」，商場由大日負責規劃，主富為協力廠商負責施作，大日同意以免計租金、調整租金及減少租金等方式，支付NET墊付的工程費用，主富也無法證明獨資興建2至4樓，因此判主富敗訴。

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