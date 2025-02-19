「切西瓜」惹禍？ 台中北區行人庇護島3個月19起自撞 歸零原因曝

第二分局製成梗圖上傳臉書等社群推播宣導。（警方提供）

2025/02/19 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區進化北路（崇德路至中清路段）自去年10月設置行人庇護島後，因部分駕駛未調整行車習慣，短短3個月內發生19起汽車左轉彎自撞事故，轄區警方積極應對，透過執法取締、交通宣導及工程改善等多管齊下，今年1月至2月中旬，自撞事故成功降為零，擺脫行人庇護島成為「道路陷阱」的惡名。

警方分析事故發生原因，發現汽車駕駛人常有過路口未減速、提前切入轉彎（俗稱切西瓜）的習慣，且忽視車輛左前方A柱視線盲區，導致疏未注意行人庇護島的存在，是造成車輛頻繁撞上庇護島的事故主因。

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為改善這一問題，第二分局針對進化北路，加強取締「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉」違規，自去年10月迄今，共計取締85件，同時利用各項活動機會加強交通行為教育，並製成梗圖上傳於臉書等社群推播，北區市議員陳政顯也邀集建設局、交通局及當地里長等單位多次會勘，集思廣義改善硬體設施。

目前增設反光導桿、劃設導引線以及調整反光牌面角度，提升夜間或光線不足時可見性，今年1月至2月17日止，進化北路垂直的道路（永興、學士、大德、梅川等路口）自撞事故歸零，從平均單月「6.3」件降為「0」件，擺脫行人庇護島為道路陷阱惡名，發揮「保護行人」效能，也顯示駕駛人對減速慢行、依規定轉彎安全意識明顯提升。

第二分局長鍾承志強調，行人庇護島的設置原意是保障行人安全，並防止駕駛人搶快轉彎，希望用路人能遵守交通規則，行經路口時確實減速，並按照規定行駛到中心點再左轉，共同打造安全、友善的交通環境。

台中市北區進化北路行人庇護島，從平均單月「6.3」件歸零。（警方提供）

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