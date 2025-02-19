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    保七總隊查獲租地非法堆置及轉運廢棄物 屏檢將3人起訴

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

    2025/02/19 14:02

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物，警方查扣23噸廢棄物，李男非法獲利至少21萬元，屏東地方檢察署偵查終結，將李男等3人以違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

    保七總隊今發布，111年11月間執行易生環保犯罪熱點區巡查勤務，行經屏東縣潮州鎮八爺段一帶，發現一處土地四周設有圍籬大門及黑網阻隔，警方巡視發現場內堆置大量廢棄物，包括有廢水管、廢塑膠袋、廢尼龍網、廢海綿墊及廢椅墊等，顯有可疑。

    警方埋伏蒐證1年多，甚至喬裝工人詢價，更跨越新北、彰化、屏東等縣市辦案，埋伏跟監蒐證，並調閱監視器畫面，過濾清查涉案人車。

    警方查出李男以每月2萬元向洪姓地主承租位於屏東縣潮州鎮八爺段土地，非法堆置及轉運廢棄物，並收受葉男及吳男等清除業者自新北市清運南下廢棄物，共計23公噸堆置並轉運，不法獲利至少21萬元，地主卻渾然不知情。

    警方也會同屏縣府環保局前往稽查，確認李男與葉男、吳男等3人為牟私利，未經主管機關許可，提供土地堆置、清除、處理廢棄物；屏東地檢署偵查終結，依違反廢棄物清理法第41條第1項、第46條第3、4款等罪嫌提起公訴。

    保七總隊呼籲民眾非經主管機關許可，不得提供土地堆置、清除、處理廢棄物。

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

    保七總隊查獲李姓男子涉收受2家清除業者自新北市載運廢棄物，以每月2萬元承租屏東土地，非法堆置及轉運廢棄物。（讀者提供）

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