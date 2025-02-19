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    台中氣爆後大執法第5日 又一賣場不合格

    市府聯合稽查百貨商場及量販店的美食街安全，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查百貨商場及量販店的美食街安全，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    2025/02/19 13:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆後，市府連日針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，大執法第5日，稽查Costco北台中店、大潤發忠明店、特力屋西屯店、米平方商場、家樂福大墩店、迪卡儂南屯店及IKEA宜家家居等7家商場，其中6處場所符合規定，惟家樂福大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失，涉及建築法違規部分，將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善。

    都發局副局長曾文誠表示，這波聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為重點詳細檢查，以維護百貨商場安全。

    都發局今說明，昨日稽查場所中，惟家樂福大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失，涉及建築法違規部分，都發局將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並於現場向業者宣導增設瓦斯偵測器等預警安全設備。

    台中市政府表示，台中市列管39處大型百貨商場大型量販店（含新光三越台中店），目前已稽查27家，將持續針其餘11家大型商場聯合稽查，預計2月21日前完成聯合稽查作業，確保公共安全。

    市府聯合稽查發現家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查發現家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查百貨商場及量販店的美食街安全，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查百貨商場及量販店的美食街安全，家樂福大墩大墩店有「餐廳廚房防火區劃、消防設備」缺失。（市府提供）

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