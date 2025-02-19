10天前剛過生日……嘉縣5歲童命喪神桌旁 父哀痛發文

中埔鄉長李碧雲（右）今到蕭家慰問家屬。（圖由中埔鄉公所提供）

2025/02/19 13:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉和美村司公廍一處私人宮壇，18日晚間發生民宅火警，火勢猛烈，造成1名5歲蕭姓男童死亡，男童的3歲堂弟、曾祖父母3傷慘劇；蕭父在臉書張貼10天前幫兒子過生日的可愛照片，痛心寫下「要做個快樂的小天使喔」。

蕭父在臉書貼文自責「是爸爸不好沒照顧好你，要做個快樂的小天使哦」，今返回火場，哀痛逾恆。嘉義縣副縣長劉培東、中埔鄉長李碧雲等人，今上午前往蕭家慰問，代為致贈縣府20萬元救助金、中埔鄉公所5萬元慰問金。

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中埔鄉公所表示，蕭家不屬於列冊的中低、低收入戶，2名小男童父母都在外縣市工作，平時由住在嘉義的祖父母、曾祖父母隔代教養，每逢週末，男童父母親就會回家照顧、共享天倫之樂。

中埔鄉公所說，考量蕭家突遭驟變，鄉長李碧雲已尋求嘉義市嘉邑行善團等公益團體協助其喪葬費用，此外，公所設有的仁愛基金專戶，善用各界善心人士的捐款，提供為蕭家、中埔鄉親急難救助經費。

家屬表示，2名蕭姓男童是堂兄弟，由祖父母接送上下學，因祖父母還要工作，昨傍晚送到曾祖父母家中暫為照顧，不料晚間6點多發生火警。

警消調查，昨火勢自1樓神明桌附近燃燒，延燒速度快，外籍移工因剛好外出倒垃圾，見發生火災，自後門到1樓樓梯旁將3歲男童救出，消防人員後續自1樓客房救出86歲曾祖父、80歲曾祖母，以及尋獲卡在神明桌椅旁5歲男童。

縣府社會局表示，此場火警造成1死3傷，除5歲男童死亡，男童的3歲堂弟轉院至台中榮總治療，曾祖父在聖馬爾定醫院住院治療，曾祖母在嘉義基督教醫院住院治療。

中埔鄉長李碧雲、嘉義縣副縣長劉培東今上午到蕭家慰問家屬。（圖由中埔鄉公所提供）

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