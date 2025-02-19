新光三越氣爆罹難者下身裸露 暖心消防員一舉動守護逝者尊嚴

2025/02/19 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死39傷，消防人員緊急出動全力投入救援，在這場宛如砲彈攻擊，現場滿目瘡痍的災難中，兩名消防員張文鴻與周旻，不僅奮不顧身搶救傷患，更不捨死者下半身裸露在外，用棉被覆蓋，溫柔瞬間覆蓋的不只是遺體，也用行動守護亡者最後的尊嚴。

在這場與時間賽跑的救援行動中，南屯消防分隊的消防員張文鴻，當時正在休假整理文書工作，當他聽到無線電廣播「啟動大量傷患救助」，又接獲學長回報現場狀況嚴重，毫不猶豫立即請示指揮中心：「我要銷假救災！」與隊友周旻立刻開著救護車趕往現場。

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當救護車抵達現場時，映入眼簾的是滿地碎玻璃與炸飛的鐵片，景象宛如災難電影，馬上先為一名骨折傷者進行初步檢傷，交由其他救護人員送醫，隨後查看另一名倒地傷者的狀況，周員掀開已覆蓋的棉被，發現傷者已經明顯死亡，然而棉被僅覆蓋上半身，下半身卻裸露在外。

他二話不說，取出另一條棉被小心覆蓋，這不只是對逝者的尊重，也希望避免其他民眾或傷患目睹而產生心理創傷，處理完畢後，兩人繫上檢傷黑卡，隨即投入下一個救援任務。南屯消防分隊長廖維封表示，棉被雖非救護車上標配，但基於人道考量，他們會準備棉被以應對特殊情況，例如幫助搬運傷患或覆蓋逝者，讓他們得以安息，也讓現場民眾不至於受到過多驚嚇。

張文鴻與周旻分別擁有5年、7年的消防經驗，但這是他們第一次面對如此大規模的災難救護，事發當下，他們沒有時間害怕，只想盡快救出更多人，至於目睹現場是否會留下心理陰影，兩人異口同聲地說：「沒想這麼多，救人比較重要。」

張員原本從事餐飲業，曾想報考警察，最後選擇成為消防員，因為「幫助大家，讓我覺得很有成就感！」即使休假，他也常自願留在隊上待命，隊友笑說他早已把消防分隊當成家，而周員曾在服替代役時，參與台南維冠大樓救災工作，當時負責記錄無線電回報的訊息，那場災難點燃了他內心的正義感，讓他決心投入消防行列。

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