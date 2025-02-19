為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    名醫被爆劈腿多女 林青穀：詐騙集團企圖要我屈服

    名醫林青穀疑似為了「避開紛爭」到日本滑雪，並指他被詐騙集團勒索，他選擇「勇敢面對挑戰」。 （圖截自林青穀臉書）

    名醫林青穀疑似為了「避開紛爭」到日本滑雪，並指他被詐騙集團勒索，他選擇「勇敢面對挑戰」。 （圖截自林青穀臉書）

    2025/02/19 13:15

    〔記者林承鴻／台北報導〕被封為「台灣首席家醫科醫師」的林青穀遭爆出隱瞞婚姻狀態劈腿多名女性，他經營診所，同時出任以「堅立家庭的核心價值」為使命的「台灣FOCUS家庭協會」理事長一職，爆料人說要提醒大家別被林的假人設給騙了。林青穀疑似為了避開紛爭到日本滑雪，並指他被詐騙集團勒索，這6個月企圖要他屈服，他選擇「勇敢面對挑戰」。對於被爆劈腿多女，本報記者詢問林青穀尚無回應。

    週刊爆「小五」發現另有小三 還有另一名「小四」

    一名女性向週刊爆料，指自己在林青穀隱瞞婚姻的狀態下，和林發生性關係，當時還不曉得自己是「小五」。不料該女子與林青穀確認關係後3個月發現林另有小三，還一起同遊日本，林被抓包後也不演了，直接嗆說太太已經知道小三的存在，更大肆炫耀情史，又透露了還有另一名「小四」。爆料女子說為了避免其他女人受害，決定挺身揭發林劈腿的渣男行徑。

    林青穀昨（18）日於個人臉書發文，表示週二早上看診一如往常，有80位「老朋友新朋友來相會」。忙了幾個小時，準備面對人生高風險危機期。他說「詐騙集團」這6個月企圖要他屈服，他選擇勇敢面對挑戰，調整步伐，並標籤「#阿榖醫師能繼續看診就感恩呀」，滿腦子都是日本旅行、火車、雪景、海岸、櫻花、山水。

    林青穀上午再回應一則留言，表示今天有全國性新聞，是他被詐騙集團勒索，而他不肯屈服，指「她們去鏡週刊亂扯」。他說「沒問題，我認真往前走」，再藉機到日本滑雪「避開紛爭」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播