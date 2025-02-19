名醫被爆劈腿多女 林青穀：詐騙集團企圖要我屈服

名醫林青穀疑似為了「避開紛爭」到日本滑雪，並指他被詐騙集團勒索，他選擇「勇敢面對挑戰」。 （圖截自林青穀臉書）

2025/02/19 13:15

〔記者林承鴻／台北報導〕被封為「台灣首席家醫科醫師」的林青穀遭爆出隱瞞婚姻狀態劈腿多名女性，他經營診所，同時出任以「堅立家庭的核心價值」為使命的「台灣FOCUS家庭協會」理事長一職，爆料人說要提醒大家別被林的假人設給騙了。林青穀疑似為了避開紛爭到日本滑雪，並指他被詐騙集團勒索，這6個月企圖要他屈服，他選擇「勇敢面對挑戰」。對於被爆劈腿多女，本報記者詢問林青穀尚無回應。

週刊爆「小五」發現另有小三 還有另一名「小四」

一名女性向週刊爆料，指自己在林青穀隱瞞婚姻的狀態下，和林發生性關係，當時還不曉得自己是「小五」。不料該女子與林青穀確認關係後3個月發現林另有小三，還一起同遊日本，林被抓包後也不演了，直接嗆說太太已經知道小三的存在，更大肆炫耀情史，又透露了還有另一名「小四」。爆料女子說為了避免其他女人受害，決定挺身揭發林劈腿的渣男行徑。

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林青穀昨（18）日於個人臉書發文，表示週二早上看診一如往常，有80位「老朋友新朋友來相會」。忙了幾個小時，準備面對人生高風險危機期。他說「詐騙集團」這6個月企圖要他屈服，他選擇勇敢面對挑戰，調整步伐，並標籤「#阿榖醫師能繼續看診就感恩呀」，滿腦子都是日本旅行、火車、雪景、海岸、櫻花、山水。

林青穀上午再回應一則留言，表示今天有全國性新聞，是他被詐騙集團勒索，而他不肯屈服，指「她們去鏡週刊亂扯」。他說「沒問題，我認真往前走」，再藉機到日本滑雪「避開紛爭」。

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