愛著卡慘死！傳彰化毆妻里長兩段婚姻都施暴 現任妻挨打4、5次隱忍

彰化某里長毆妻致死案，里長夫人被送醫，里長只發一張病床照給女方家屬，其它開刀相關資訊都不提。（民眾提供）

2025/02/19 12:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出某里長毆妻致死案，震驚地方，女方家屬表示，這是里長的第2段婚姻，相傳第1段婚姻也因施暴離婚，該里長10年前再婚，女方親友全都反對，只是「愛著卡慘死」，後來聽說至少被打4、5次，里長夫人都選擇隱忍，不願驗傷申請家暴令，最終發生最遺憾的事。

女方家屬指出，里長比第2任妻子小6歲，當初雙方私下交往時，女方親屬都反對，因為耳聞里長在第1段婚姻有家暴紀錄，不該選擇嫁給會施暴的丈夫，但里長夫人不聽娘家親友意見，堅持要結婚。

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由於是里長夫人堅持要與里長結婚，也讓她遇到夫妻口角，甚至丈夫動手動腳都不敢回娘家訴苦，只敢跟親近的1、2個家人吐苦水，也有人建議里長夫人應該要去驗傷，才有個通報家暴依據與保障，但都不被里長夫人所接受，認為既然是她自己選擇要跟里長結婚，就要自己去面對與承受。

女方家屬表示，里長打老婆在庄內相傳已久，親友至少就聽說打了4、5次，有一回還在廟前，雙方因為細故爭吵，里長脾氣一來，作勢就要打，還好現場有人拉開。但這次出手真的太重了，還對頭部打，里長只有傳一張病床照片給里長夫人娘家，對於送醫手術都隻字不提，最後家屬等到的就是離開人間的消息，令人心痛。

有民眾就表示，里長老婆送醫急救後，地方就傳言四起，但也沒有人去問里長，畢竟這是別人的家務事。但是動手打人就是不對的，還把人打到住院、死亡，更不能容許。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化某里長毆妻致死，彰化地檢署以殺人罪、家暴罪嫌向彰化地方法院聲押獲准。（記者陳冠備攝）

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