7旬婦遇投資詐騙警攔阻 爆氣走人嗆「我去別間領」

台中林姓婦人遇上投資詐騙，員警和行員攔阻時，婦人一度動氣抱怨多管閒事，所幸最後順利保住23萬元積蓄。（記者陳建志翻攝）

2025/02/19 11:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中77歲林姓婦人，近日前往郵局提領23萬元，行員關懷提問告知保險員要到府收保險費，行員直覺有問題報案請員警到場協助，員警到場婦人卻爆氣，怪行員和員警多管閒事、勞師動眾，直嗆「我要給誰是我的事情」，接著走出郵局騎車表示要到別的地方領，員警趕緊聯繫家人一起攔阻，婦人冷靜後才透露是要投資，恐遇上「假投資，真詐騙」，感謝員警和行員保住她的養老金。

烏日分局龍井分駐所近日中午12點多接獲郵局通報，表示有婦人疑似碰到詐騙需要協助，員警到場發現林姓婦人要領錢，詢問林婦領錢用途，婦人表示要繳保險費，請員警和行員不要阻止領錢。當員警要求提供保險員電話給警方求證時，林婦卻直說「不用那麼麻煩」，怪行員和員警多管閒事、勞師動眾，「氣噗噗」地騎車離去，徒留滿懷好意的員警在現場。

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好心的員警擔心老婦人養老金被騙光，趕緊聯繫婦人的家人關懷規勸，千萬別讓辛苦積蓄被騙走。

過了半小時，婦人冷靜後返家，告知員警後來沒有領錢。經員警安撫婦人情緒後，婦人才透露日前透過友人介紹，得知有投資金融商品的機會，非常心動，於是前往郵局提領帳戶23萬元存款，準備交給朋友認識的專員簽約，因擔心員警壞了她的賺錢計畫，才瞎掰要繳保險費。

不過員警詢問投資內容與投資公司時，林婦都答不出來，進一步詢問投資細節，婦人更是含糊其詞，不願提供相關對話紀錄及朋友姓名，員警研判碰上「假投資，真詐騙」，立即分享類似案例，林婦才恍然大悟，發現自己落入詐騙圈套打消領款念頭，成功保住養老金。

烏日分局分局長劉雲鵬表示，「假投資」詐騙猖獗，甚至會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人提匯款成功，待被多次刁難無法出金時，才驚覺遭詐。呼籲民眾提高警覺，若遇可疑投資活動，務必謹慎求證，避免落入詐騙陷阱。

台中林姓婦人遇上投資詐騙，員警和行員攔阻時，婦人「氣噗噗」騎車離去，表示要到別間領。（記者陳建志翻攝）

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