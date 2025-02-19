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    前航特部上校鹹豬手摸遍女部屬胸部 懲戒法院判罰30萬

    前航特部王姓上校主管涉嫌伸出鹹豬手摸遍女部屬胸、頸等處，懲戒法院斥責目無法紀，判賠30萬元。（記者楊國文攝）

    前航特部王姓上校主管涉嫌伸出鹹豬手摸遍女部屬胸、頸等處，懲戒法院斥責目無法紀，判賠30萬元。（記者楊國文攝）

    2025/02/19 12:30

    〔記者楊國文／台北報導〕已退伍的前陸軍航空特戰指揮部王姓上校，2020年假借伸手攔阻跑步到戶外停機坪的1名女上兵機會，趁機以右手臂至手掌碰觸女兵的乳房至頸部等隱私部位，並停留數秒後，才緩慢沿著女兵左胸上緣往下滑行將手收回，公然對女部屬性騷擾得逞，相當大膽。刑事方面，王男已被判緩刑確定，懲戒部份，懲戒法院審理後，斥責王男身為單位主管竟目無法紀，損害軍譽，判罰款30萬元，可上訴。

    判決指出，2020年9月29日上午，航特部在大禮堂舉辦一項參訪活動場地預檢，擔任單位主管的王姓上校到場陪同預檢。

    被害人女上兵當時被指派擔任攝影人員，她攜帶相機自禮堂穿廊往室外停機坪合影地點方向跑去，王男遇見女上兵時，趁她跑步不及防備，在禮堂門口處，突然往前伸出右手橫舉攔阻她去路，以致於王的右手臂至手掌部碰觸她的胸部（從乳房至頸部間），並告知她「不用過去了」，而趁機將其右手臂緊貼於她左胸上緣處，持續停留數秒後，才慢慢沿著她左胸上緣往下滑行將手抽回。

    女上兵對上司王男襲胸所為，感到不舒服，甚至慎怒不已，認為已侵犯其人格尊嚴，提出申訴。

    刑事部分，台南高分院考量王男已與被害女上兵和解，並賠償15萬元，依性騷擾罪判決緩刑2年，及接受3小時的法治教育課程確定。

    監察院調查後，亦將王男移送懲戒，懲戒法院認為，王男身為國軍資深政戰主管，本應以身作則為軍士官兵表率，竟無視於國軍法紀規範，為逞一已之私慾對女部屬性騷擾，其言行不檢已影響部隊領導統御及軍紀維持，並造成被害女上兵身心受創且蒙受陰影，判決罰款30萬元。

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