台中6800名官警僅14.4％「長」字輩得財產申報 隨機抽籤實質審查

台中市警局近日辦理「113年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」。（市警局提供）

2025/02/19 11:59

〔記者許國楨／台中報導〕為落實陽光法案、強化公職人員財產透明度，台中市6800名官警中，只要有諸如小隊長、所長、組長、隊長、分局長等「長」字輩官警，佔14.4％也就是979人依規定得財產申報，近日以隨機抽選方式，抽出10％實質審查，再從中以2％抽出二人比對前後年度財產申報資料，以強化監督。

台中市警局近日週報會議，期間辦理「113年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，由局長李文章主持，並在各單位主管及政風人員見證下，以電腦隨機亂數取樣方式完成抽籤，過程公開透明。

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經統計，台中市6800名官警中，去年度財產申報義務人共979人，先依法務部規定10％比例抽出98人進行實質審查，復依前揭實質審查人員2%比例，抽出2人辦理前後年度財產申報資料比對，以強化監督機制，此外，法務部自前年9月16日起，擴大授權服務範圍至每年度提供8次授權查調服務。

而近年台中市警局積極推動財產申報授權機制，去年度定期申報義務人辦理授權者高達99.8%，授權查調比例明顯提升，而透過授權查調機制，申報人可有效減少自行查詢財產資料的負擔、提升申報資料的正確性，並確保申報內容符合規定。

市警局表示，未來將持續提倡同仁善加利用此機制，以保障自身權益，並共同達成財產申報「零裁罰」的政策目標，進一步落實陽光法案與廉政透明原則。

台中市警局近日辦理「113年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」。（市警局提供）

台中市警局共979人得財產申報，當天以隨機抽選方式抽出10％實質審查。（市警局提供）

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