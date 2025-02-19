為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國5追撞2駕駛送醫！休旅車頭全毀 廂型車180度轉向

    國5北向50公里今天發生追撞車禍，休旅車（右）車頭全毀，廂型車（左，紅圈處）180度轉向，2名駕駛送醫。（國由警方提供）

    國5北向50公里今天發生追撞車禍，休旅車（右）車頭全毀，廂型車（左，紅圈處）180度轉向，2名駕駛送醫。（國由警方提供）

    2025/02/19 11:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國道5號北向50公里蘇澳路段，今天（19日）上午8點半發生休旅車與廂型車追撞車禍，2車疑似未保持安全車距釀禍，事發後占用2線車道，一度影響其他車輛通行，2名駕駛酒測值0，陸續送醫檢查，肇事原因仍待釐清。

    事發後，國道第9公路警察大隊接獲110通報，指國5北向50公里處，有2輛自小客車事故，各占用內側及外側車道，隨即派遣巡邏車、拖吊車及交維車輛前往處理。

    警方調查，案發當時，2車行駛國5外側車道由南往北行駛，銀色休旅車在前，綠色廂型車在後，疑未保持安全距離發生追撞，休旅車失控打滑，撞上中央分隔島，車頭全毀，廂型車則是180度轉向，2車車上都只有駕駛，沒有明顯外傷，仍預防性送醫檢查，經過酒測無酒精反應，排除酒後肇事。

    國9隊呼籲駕駛人行駛高速公路，應依限速規定行駛，注意車前動態，並保持安全距離，以確保行車安全。

    事發後，休旅車（紅圈處）失控打滑撞上中央分隔島。（圖由警方提供）

    事發後，休旅車（紅圈處）失控打滑撞上中央分隔島。（圖由警方提供）

    發生追撞事故的廂型車。（圖由警方提供）

    發生追撞事故的廂型車。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播