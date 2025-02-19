國5追撞2駕駛送醫！休旅車頭全毀 廂型車180度轉向

國5北向50公里今天發生追撞車禍，休旅車（右）車頭全毀，廂型車（左，紅圈處）180度轉向，2名駕駛送醫。（國由警方提供）

2025/02/19 11:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國道5號北向50公里蘇澳路段，今天（19日）上午8點半發生休旅車與廂型車追撞車禍，2車疑似未保持安全車距釀禍，事發後占用2線車道，一度影響其他車輛通行，2名駕駛酒測值0，陸續送醫檢查，肇事原因仍待釐清。

事發後，國道第9公路警察大隊接獲110通報，指國5北向50公里處，有2輛自小客車事故，各占用內側及外側車道，隨即派遣巡邏車、拖吊車及交維車輛前往處理。

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警方調查，案發當時，2車行駛國5外側車道由南往北行駛，銀色休旅車在前，綠色廂型車在後，疑未保持安全距離發生追撞，休旅車失控打滑，撞上中央分隔島，車頭全毀，廂型車則是180度轉向，2車車上都只有駕駛，沒有明顯外傷，仍預防性送醫檢查，經過酒測無酒精反應，排除酒後肇事。

國9隊呼籲駕駛人行駛高速公路，應依限速規定行駛，注意車前動態，並保持安全距離，以確保行車安全。

事發後，休旅車（紅圈處）失控打滑撞上中央分隔島。（圖由警方提供）

發生追撞事故的廂型車。（圖由警方提供）

事故現場。（圖由警方提供）

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