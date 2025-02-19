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    「八才先生」代操期貨賠光2千萬 投資型網紅也受害

    「八才先生」幫網友代操期貨賠光2千萬，連投資型網紅也受害。示意圖。（資料照）

    「八才先生」幫網友代操期貨賠光2千萬，連投資型網紅也受害。示意圖。（資料照）

    2025/02/19 12:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕31歲徐姓男子自稱「八才先生」，他與楊姓投資型網紅結織後，在楊男的聊天群組裡，誇稱自己操作台指獲利超7千萬，吸引49位網友捧了2千萬元請他代操期貨，結果被徐男賠光光，網友報案提告，雄檢依違反期貨交易法將他起訴。

    2021年7月，徐姓男子在楊男創設的聊天群裡，向群組成員自誇近期操作台指成效頗佳，獲利超7千萬元，網友紛紛請教他投資心法，希望也跟著賺一筆，也能徐男趁機另組LINE聊天群，把有意參加投資的網友都拉到新群，網友們也捧錢滙給徐男請他幫忙操作；徐男在4個月時間「募集」到逾2千萬資金，結果一番操作後把錢都賠光。

    網友找徐男還錢，徐男雙手一攤表示無法處理，網友見血汗錢都賠光，怒向台北、高雄、橋頭等多個地檢署告發，而楊姓網紅也急撇清，在粉專上發文稱自己「投資這塊，完全只有自己一個人做」，自己遭徐男冒用名義募資，也被徐男騙走數百萬元。

    高雄地檢署偵查時，徐男坦承犯行，檢方算出他至少向49位網友資逾2千萬元，由於徐男非法經營期貨及證券投資的委託業務，因此偵結後依違反期貨交易法等罪將他起訴。

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