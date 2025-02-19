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    衣架打彎好幾支 狠父虐死6歲兒被重判16年定讞

    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    2025/02/19 12:27

    〔記者張文川／台北報導〕台中市豐原徐姓人父，去年多次以衣架、視訊傳輸線抽打6歲兒子背部、臀部，造成橫紋肌溶解，還叫兒子坐進裝有溫熱水的收納箱，拿蓮蓬頭沖水凌虐，造成男童溺斃，台中地院國民法庭依凌虐未成年人致死罪判16年，二審台中高分院變更罪名為「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，但維持16年徒刑；最高法院駁回徐上訴定讞。

    判決指出，徐男自2023年農曆年起至5月19日，在租屋處以衣架抽打6歲兒子的背部、臀部，還叫他坐進裝滿冷水的收納箱浸泡處罰，擔心傷勢被老師發現，還請假不讓兒子去幼兒園上課。

    同年5月29日、30日，又以衣架、視訊傳輸線抽打兒子背部、臀部致多處瘀傷，引發橫紋肌溶解症。

    6月1日傍晚5點多時，先處罰兒子雙手高舉過頭，接著叫已疲憊精神不濟的兒子浸泡在裝有溫熱水的收納箱，以蓮蓬頭沖淋他頭部，造成全身多處脫皮，最後獨留在浴室，終因泡水過久失能，溺水窒息死亡。

    檢方調查徐男有多次家暴紀錄與詐騙前科，多支衣架遭徐男打彎，顯見下手殘忍，依凌虐未成年人致死罪，一審國民法官重判16年。

    台中高分院二審審理時，徐男坦承傷害、過失致死罪，但否認凌虐致死，律師稱徐男的用意是管教小孩，無意凌虐。

    二審法官認為，徐男無故或動輒以管教為由予以傷害、凌虐，使男童飽受傷害、凌虐之苦，嚴重妨害男童的身體、健康及身心健全發育，構成「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」。

    法官認為，徐男犯行剝奪兒童生命，危害甚鉅，否認犯行，未能徹底反省錯誤，犯後態度欠佳，不宜輕縱，維持判刑16年。最高法院維持二審定讞。

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