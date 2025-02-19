假釋3個多月又公然鬥毆 他不滿假釋被撤提告吞敗

街頭鬥毆。示意圖

2025/02/19 11:06

〔記者邱俊福／台北報導〕施男前因殺人未遂被判刑11年6月定讞，假釋出獄期間又在酒吧與人鬥毆而被判刑，法務部矯正署依刑法規定撤銷其假釋；施男不服，決定上訴。台北高等行政法院地方訴訟庭指施男假釋才3個多月又犯案，確有矯正署所指反覆實施暴力傷害犯罪的行為，故撤銷其假釋沒有問題，判他敗訴；仍可上訴。

判決指，施男過去犯殺人未遂被判刑11年6月確定並入獄服刑；2021年11月1日施從花蓮監獄假釋出監，保護管束期滿日為2025年1月8日，然2022年2月28日施男在酒吧與人起衝突，另案再被依公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪判得易科罰金之刑6月定讞，矯正署得知後依刑法規定撤銷施男假釋。

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但施男解釋，2月28日當天他無端被波及才動手打人，並非蓄意滋事，且他與被害人達成和解，犯行情節僅屬偶發事件，對社會危害也不嚴重，犯的也只屬微罪；況他更生期間積極熱心公益，確實真心悔悟，不該撤銷他的假釋。

矯正署認為，施男從監獄假釋至再度犯罪僅相隔3個多月，顯見施男法治觀念薄弱、刑罰感受力低、悛悔情形不佳；再者，施男有傷害致死的前科，又犯殺人未遂等罪而入監服刑，假釋出獄後又於公共場所鬥毆，代表施男的犯行均含暴力罪質，且有反覆實施的可能，才會認定他有服完殘刑的必要，而撤銷其假釋。

法院審酌施男自1994年起先後犯下傷害致死、剝奪行動自由、恐嚇危安等罪，已遭判刑確定，後來又持槍殺人未遂而入獄，且假釋僅3個多月再度於公共場所與人起衝突而被判刑，足見他確實有矯正署所指反覆實施暴力傷害犯罪的行為、再犯可能性偏高，故依刑法撤銷其假釋沒有問題，判他敗訴。

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