國家級太極教練更改師祖招式挨批「不肖徒孫」 怒告網友卻4連敗

洪姓國家級太極教練更改師祖招式挨批「不肖徒孫」，怒告網友卻接連踢鐵板。示意圖。（法新社資料照）

2025/02/19 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕太極拳宗師「五絕老人」鄭曼青著有《鄭子太極拳自修新法》，將太極拳招式簡化為37式，並成功推廣，他的三代弟子國家級洪姓教練把37式更改為72式、108式，並出版《鄭子太極拳傳真》，結果被太極拳界同好批評「不肖徒孫」、「魚目混珠」、「貽笑拳界」等，洪姓教練不滿提告，但檢方認定不構成妨害名譽罪，洪另提民事求償135萬元，也被法官認定屬「善意發表適當評論」，駁回洪姓教練之訴。

清光緒28年出生的鄭曼青，27歲在中國上海向太極拳大師楊澄甫學習楊家老架太極拳，為便於傳授學習，他刪減老架的重覆招式，精簡為37式，定名「鄭子簡易太極拳」；鄭不但是鄭子太極拳的創始人，更因擅長詩、書、畫、中醫和太極拳等5種絕藝，有「五絕老人」的稱譽。

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判決指出，鄭子太極拳的第三代弟子洪姓教練，2020年12月出版《鄭子太極拳傳真》著作，其中第九章節「我的學拳之道」有新編「108鄭子式太極拳」拳架，他錄製成影片上傳至粉絲專頁後，引來黃姓女子不滿，認為洪姓教練擅改拳式，會對鄭子太極拳的門生及傳承道統影響甚鉅，嚴重損及鄭子聲譽，留言痛駡「你何德何能？胡搞瞎掰，還出書咧！擅自冠上「鄭子」名義，混淆視聽，有辱鄭曼青大師名義」、「碰上這等不肖徒孫，鄭宗師地下有知，真會欲哭無淚」等。

洪姓教練不甘受辱，提告妨害名譽罪，但檢方偵結後，認定屬可受公評之事，處分黃女不起訴，洪不服聲請再議，被高檢署駁回後，洪不死心再提聲請交付審判，也被法官駁回聲請；刑事部分踢鐵板後，洪姓教練改走民事訴訟，他認為黃女的言論造成外人對他的品德、操守、太極拳造詣等形成負面印象，貶損人格評價及社會地位，侵害名譽權，因此提告求償135萬元。

高雄地方法院審理時，法官檢視黃女的言論，認為雖然她的言論較為粗鄙苛刻，但關於太極拳拳式相關討論均屬具有公共討論價值的議題，因此認定屬「善意發表適當評論」，不認為侵害洪姓教練權益，因此駁回洪姓教練之訴，可上訴。

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