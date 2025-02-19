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    男子230林道摔傷 消防人員上山救援

    男子230林道摔傷，消防人員上山救援。（苗縣府消防局提供）

    男子230林道摔傷，消防人員上山救援。（苗縣府消防局提供）

    2025/02/19 10:20

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名男登山客18日行經230林道途中，不慎摔倒導致頭部側邊紅腫及瘀血，苗栗縣府消防局獲報後，立刻集結山搜小組並聯合保安警察第七總隊第五大隊、雪霸國家公園管理處共同投入救援，順利前往傷者所在處協助將人送醫。

    苗栗縣政府消防局今天指出，18日下午接獲報案，一行5人的隊伍從雪霸國家公園轄下的230林道28公里處往登山口方向行進時，其中一名男子不慎摔倒，導致頭部側邊紅腫及瘀血，雖然意識清楚並可自行行走，但仍需要協助下山。

    消防人員接獲通報後，除聯合其他單位人力，並確認登山隊伍位置後，搜救人員整備完畢並迅速出發前往救援。之後搜救人員在230林道9.5公里處與登山客會合，初步檢查後確認傷患頭部紅腫約8×5公分及右大腿腫脹，所幸意識清楚，基本救護處置後隨即協助其下山送醫治療。

    苗栗縣政府消防局提醒，山區地形險峻，行前務必做好萬全準備；攜帶適當裝備、足夠糧食與水，並隨時關注天候變化；登山途中如遇緊急狀況，請立即撥打119求助。

    男子230林道摔傷，消防人員上山救援。（苗縣府消防局提供）

    男子230林道摔傷，消防人員上山救援。（苗縣府消防局提供）

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