緬甸詐騙園區釋放百餘人 5名國人今早已返台

刑事局。（記者邱俊福攝）

2025/02/19 10:09

〔記者邱俊福／台北報導〕緬甸政府從本月開始，陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的261名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，當中有7人為台籍人士，經我政府相關部會及駐外機關合作協助下，駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成被害人身分鑑別的5人，並由刑事局國際科、法務部調查局共同派員赴泰國陪同，今天一大早已搭機安全抵台。

刑事局國際科表示，本月5日，緬甸政府首次責由苗瓦迪地區邊境警衛部隊（BGF）執行釋放在詐騙園區工作的外籍人士，當中沒有台籍人士；12日又由苗瓦迪地區民主克倫佛教軍（Democratic KarenBuddhist Army）執行第二波釋放。

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第二次被釋放的外籍人士中，當中有7名台籍人士疑似人口販運被害人，包括42歲葉姓、29歲蘇姓、20歲陳姓、35歲張姓、28歲張姓、43歲張姓男子，以及因侵占、毒品、洗錢、詐欺等案遭通緝的23歲李姓男子；7名台籍人士中，葉姓、蘇姓與43歲張男等3人，警方並未接獲家屬請求協尋。

今天上午7時15分，李姓、葉姓、蘇姓與2名張姓男子等5人已在刑事局國際科、法務部調查局陪同下，搭機安全返抵桃園機場。

刑事局表示，為釐清國人受困海外過程及泰緬詐騙園區現況，桃園地檢署指揮刑事局、法務部調查局及移民署等執法單位，目前於5人抵台後，正依我國法令實施人口販運被害人鑑別，並製作筆錄，訊後將依被害人身分護送到桃園地檢署複訊，其中通緝犯李男予以歸案，其餘4人將清查有無涉及其他案件，視所掌握具體犯罪事證予以適當處置。

此外，鑑於目前尚有國人受困泰緬詐騙園區，政府將秉持國人安全至上原則，持續協調外國執法單位救援海外受困國人，也將跨部會合作、加強各項防制與查緝作為，共同維護國人安全。

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