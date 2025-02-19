不爽就亮「玩具槍」！行車糾紛竟恐嚇 落網查出喪屍煙彈

警方逮獲陳姓男子依法送辦。（讀者提供）

2025/02/19 10:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市41歲陳姓男子二度與人發生行車糾紛，不爽之下竟朝對方「亮槍」恐嚇，嚇壞2名駕駛報案，楠梓警方以車追人循線逮獲陳男，起獲空氣槍、俗稱「喪屍煙彈」毒品等130.4公克，警訊後將陳男依恐嚇、毒品罪嫌移送法辦。警方查獲的空氣手槍經鑑定殺傷力不足。

楠梓警方今發布，陳姓男子2月9日凌晨5時許，駕車行經楠梓區興楠路，與人發生行車糾紛，竟趁雙方停等紅燈之際，從駕駛座車窗朝後方駕駛亮槍，造成對方心生畏懼，駕車到楠梓所報案。

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不料，陳姓男子當晚7時許駕車行經楠梓區益群路又與張姓男子駕車發生糾紛，對方請他將車停路邊下車討論，陳男下車卻直接亮槍問張男「想怎麼樣」？張男立刻回「歹勢（台語）！沒事」，即駕車離去，途中趕緊打110報案。

加昌派出所據報展開追查，調閱監視器畫面等以車追人，鎖定陳男涉案，13日傍晚在陳男住處等候，趁他下車返家之際一擁而上逮人，持搜索票搜索住處、車輛。

警方起獲空氣手槍1把（含彈夾及鋼珠）、安非他命8.4公克、依托咪脂（俗稱喪屍煙彈）122公克，以及吸食器、電子磅秤、分裝袋等證物；空氣手槍經鑑定殺傷力不足。

陳男到案坦承，因為「不開心」才亮槍，第一起糾紛覺得被後方車輛逼車不開心，他亮完槍就駕車離去；第二次對方認為被他擦撞，但他沒撞對方的車，他感到不開心，直接拿槍下去問對方想怎麼樣？

警方訊後已將陳男依違反毒品危害防制條例及恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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警方起獲一把玩具槍。（讀者提供）

警方查扣安非他命及喪屍煙彈共130.4公克。（讀者提供）

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