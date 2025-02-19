建築工地深夜異聲引警出動 原來是45歲婦人避寒躲廁所

邱婦迷途為避寒躲在工地廁所，民眾發現有異報警尋獲。（民眾提供）

2025/02/19 09:47

〔記者歐素美／台中報導〕彰化縣和美鎮一名婦人日前隨教友前往台中市清水區參加教會活動，活動空檔在附近散心時，因不熟悉當地環境，不慎迷途走至4公里外的神岡區神清路一處建築工地，因日夜溫差大，衣著單薄的婦人耐不住夜晚低溫，便躲進施工的工地廁所內席地休息，直到附近住戶聽見工地內傳出不明異響，通報警方到場了解，員警一問之下才知婦人迷途失聯。

豐原警分局神岡分駐所警員張傑原、吳鎮宇於17日凌晨2時許獲報，神岡區神清路一處建築工地內有異聲，需要警方前往查看。員警到場入內即看見邱姓婦人（46歲）以紙箱鋪墊在地，躲在廁所內不停顫抖。

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由於邱婦患有輕度智能障礙，僅答得出姓名及家住彰化，其餘資訊皆無法提供。警方將邱婦帶回派出所，利用警政系統成功查出邱婦身分，並發現其在稍早被家屬通報失蹤，員警隨即致電家屬帶回。

經了解，邱婦16日中午12時與教友至清水區和睦路教會參加活動，未告知同行友人，便獨自外出散心，結果因不熟悉路況而迷路。邱婦家屬收到教友通報其失聯訊息後，隨即前往彰化警分局和美分局大霞派出所報案，因有失蹤協尋的報案紀錄才得以順利聯絡上邱婦母親，讓邱婦在歷經數小時的迷失驚魂後，順利返回彰化和美住處休息。

豐原警分局統計，今年1月份共尋獲15名失蹤人口。分局長林大為建議，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

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