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    員工恐有氣爆創傷症候群 新光三越：已設心理諮詢單位受理申請

    新光三越台中中港店氣爆，不少員工及專櫃人員目睹，後續心理輔導相當重要。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越台中中港店氣爆，不少員工及專櫃人員目睹，後續心理輔導相當重要。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/19 09:32

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越中港店氣爆事故發生已一週，但有同是其他百貨公司的員工，發現她的朋友可能有創傷症候群的情形，情緒陷於不安，跟過去不太一樣，認為相關單位應該重視；新光三越表示，已在上週為員工設立心理諮詢的機制，目前正研究也受理專櫃人員心理諮詢的申請。

    衛生局長曾梓展則表示，此次氣爆事件有很多市民及員工親眼目睹過程，而且也對傷者及其家屬造成影響，衛生局與社會局已設立心理關懷窗口1925、台中社區心理衛生中心由專業心理人員提供諮詢與支持，協助市民與傷患度過心理創傷。

    新光三越氣爆案，有很多新光的員工親眼見到氣爆案，加上中港店何時復業不得而知，擔心被調到台中以外的地區工作，對心理造成重大壓力，需要重視。

    一名在非新光三越百貨上班的員工表示，事件當下，她在新光三越上班的朋友，受到嚴重驚嚇，一直不停的講「好扯！好扯！」情緒久久無法平靜，事故雖過一週，她認為相關單位應重視專櫃人員的心理輔導。

    新光三越表示，上週就已為中港店300多名員工設心理諮詢機制，目前正考慮也受理中港店3千多名專櫃人員心理諮詢的申請。

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