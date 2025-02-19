女子與男網友交往還替他取錢 淪為車手被逮入獄

李女網路交友淪為車手，當場被警方逮捕。（民眾提供）

2025/02/19 09:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名40歲蔡姓男子誤信網路投資訊息，被騙230萬元，憤而報警，警方要蔡男假意約詐團面交金額，當場逮獲30歲的車手李女，李女表示，只是替網路交往的男友前往取款，結果淪為車手被判刑6個月。台中市清水警分局呼籲民眾勿隨意相信網路投資或陌生網友介紹的工作等，以免被騙或淪為詐欺共犯。

清水警分局指出，1名蔡姓男工程師（40歳）在網路上看見投資廣告後，加入「金股領航股」LINE群組，在2023年8月前後兩次，於住處面交80萬元及150萬元投資款。

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蔡男查看假網站的投資畫面，短短時間便有43萬元獲利，欲提領時，該LINE群組客服卻表示需再繳付349萬始得提領，蔡男驚覺遭騙，氣得向清水警分局報案，警方發現該詐團仍與蔡男聯繫，即請蔡男配合與詐團相約面交，當年9月，警方見佩戴虛造的「羅豐公司」員工識別證的車手李女（30歲）前來取款時，當場將她逮捕。

李女供稱，當年8月透過交友軟體結識「高聖傑」男子，男子每日噓寒問暖，2人素未謀面即互稱男女朋友，李女以為遇到真愛，聽從男友介紹工作，報酬為每日5000元，李女依其指示從台北搭高鐵到台中與蔡男面交取款，不料竟淪為車手。

警方將李女移送台中地方檢察署偵辦，去年12月經台中地方法院審理後，李女被判處有期徒刑6月，因犯加重詐欺罪而不得易科罰金，需入獄服刑。

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